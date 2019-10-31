2019-10-31T13:29:59+03:00
Звезды

Рожает каждые три года: Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Супруги растят трех дочерей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Джиган и его супруга Оксана Самойлова уже растят трех дочерей.Джиган и его супруга Оксана Самойлова уже растят трех дочерей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Джиган и его супруга Оксана Самойлова снова ждут пополнения в семье. Четвертый ребенок рэпера и модели появится на свет в 2020 году. В настоящее время многодетная мама находится на ранних сроках беременности.

Радостную новость Джиган и Оксана Самойлова до поры до времени держали в секрете. Модель специально публикует старые полуобнаженные фотографии, а на новых снимках искусно прячет округлившийся животик. Однако счастливый отец семейства не смог сохранить втайне радостное событие и рассказал о скором прибавлении в семье близким друзьям.

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Вот бы такую осень каждый день
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На данный момент Джиган и его жена растят троих дочерей - Ариелу, Лею и Майю. К слову, в рождении их детей можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок родится в 2020-м.

Звездные родители давно мечтают о сыне. Однако пока не известно, кого носит под сердцем Оксана. Супруги не торопятся делать официальное заявление о скором прибавлении в семье, пишет Super.

Зато Самойлова часто рассказывает о проделках дочек. "Дети - это лучшее, что с вами произойдет. Никогда и ни с кем мне не было так весело. Дети - это вечный источник движения и вдохновения. Они у нас такие разные, но в этом и есть самый кайф", - подчеркивала многодетная мама в беседе с поклонниками.

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Как думайте, о чем думает Майя на этом празднике жизни?
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Оксана не ограничивает детей, но когда их поведение становится невыносимым, на помощь всегда приходит Джиган. "Они боятся и слушают только папу. Стоит ему серьезно на них посмотреть, как даже Лея успокаивается", - делилась гламурная брюнетка.

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) познакомились в ночном клубе. Роман пары развивался стремительно. Очень скоро рэпер предложил девушке съездить с ним на курорт. "Пару недель, проведенные у океана, доказали мне - она та, от которой мне нужны дети", - признавался позже Джиган. Они поженились в красивую дату 12.12.12. На свадьбе присутствовала их старшая дочь Ариела, которая родилась в 2011-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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