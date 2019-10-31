«Это темная история»: агент Гоши Куценко рассказала, откуда у актера взялись долги

Популярного актера Гошу Куценко разыскивают налоговая и судебные приставы – по крайней мере, в этом уверены СМИ. Новость о том, что знаменитый «антикиллер» задолжал более миллиона рублей, сегодня облетела паблики в социальных сетях. Сумма якобы натикала за несколько лет и включает в себя платежи по решению суда и налоги за жилье и машину.

На сайте судебных приставов на Юрие Георгиевиче Куценко (именно так по паспорту зовут всем известного Гошу) действительно «висит» еще с 2015 года долг в 693 тысячи рублей. Сам актер объясняться не намерен – на звонки прессы Куценко не отвечает, но «КП» удалось дозвониться его агенту Миле Соловьевой.

- Это неправда! – с ходу заявила kp.ru представитель артиста. – Никаких миллионных долгов у Гоши нет.

- А как же сумма в 693 тысячи? Она указана на сайте ФССП.

- Да, это старая и темная история, до сих пор нам непонятная. Несколько лет назад Гоша попал в аварию – тогда с него за ремонт второй машины требовали около 700 тысяч. Но у нас есть решение суда: Куценко невиновен. Он чист, никаких долгов у него нет. Напротив, это нам еще должны денег!

Напомним, в 2014 году артист попал в автомобильную аварию на Садовом кольце – тогда он за рулем своего роскошного кабриолет Morgan Aero 8т влетел в джип Infinity. К счастью ни Куценко, ни второй водитель – московский коммерсант – не пострадали. Но прийти к согласию так и не смогли – Гоша обвинял в столкновении водителя внедорожника, тот в свою очередь кивал на актера. Сразу после ДТП предприниматель обратился в Черемушкинский суд с иском о возмещении средств на ремонт внедорожника - около 700 тысяч рублей. Все заседания проходили без присутствия артиста, и люди в мантиях встали на сторону истца. Однако, потом Куценко все-таки подал апелляцию, и в конечном счете бизнесмену отказали - ему пришлось восстанавливать авто за свой счет.

Также поступил и сам Гоша — на ремонт Morgan Aero 8 он потратил из своего кошелька также в районе 700 тысяч. Однако, ни тогда, ни сейчас представители актера не стали показывать прессе решение суда.

- Это все-таки судебный документ, - туманно объяснила kp.ru Мила Соловьева.