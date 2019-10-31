Записки киевлянки: Половина молодежи уехала в Россию на заработки

Все бездомные на зиму съезжаются в Киев.

Мальвина и Тимошка два местных бомжа родом из Горловки. У Тимошки (ему лет тридцать) минометными осколками посечено лицо. Мальвина - это мужчина старше пятидесяти, с длинными кудрявыми, полностью седыми волосами, распущенными по плечам. Оба в Киеве отираются четыре года, пьют, не работают, а назад возвращаться не хотят, потому что в Горловке стреляют.

Тимошку точно бы стали к военной дисциплине и общественно- полезному труду приучать, чего он категорически не хочет.

Два, как принято говорить асоциальных типа, не любят обе воющие стороны вооруженного конфликта на Донбассе, а Зеленскому так вообще не верят.

- Вернуться назад, почему не хотите? Некуда и незачем. Жизни там нет никакой, - коротко отвечает Тимошка.

Но мужики лукавят: жизнь в прифронтовых зонах есть и народ там верит в то, что скоро наступит мир. Вот уже и разведение состоялось, хоть и непонятное совсем. Мальвина более суров, молчалив, прозаичен и политика его не интересует:

«Зима скоро. Нам бы жилье кое- какое раздобыть. Хоть ночлежку или барак. Живем в подвале, там где "Новая почта", но нас оттуда выгоняют».

Бездомных в Киеве с каждым годом все больше, и несчастные люди ждут суровой зимы со страхом и отчаянием.

Сколько переселенцев проживает на сегодняшний день в Киеве, и как они живут на самом деле – точно неизвестно, а государство не особо о них печется, да и не очень- то доверяет тем, кто родом с Донбасса. Вообще, выходцам с Востока Украины, в Киеве давно доверия нет.

Но и киевлянам государство тоже особых плюшек не раздает. Все льготы сейчас исключительно для героев АТО. Только какие они герои? Но попробуй в этом усомниться, как сразу окажешься с ярлыком « сепаратиста», а то и того хуже.

Оплатить тепло и не заболеть дифтерией

На работу езжу метро. В метро, в час пик - небывалая давка. Почти у всех лица какие- то серые, напряженные, уставшие. От прежней вальяжности и респектабельности киевлян не осталось ничего за пять лет. И почти никто не смеется, а ведь шоумена выбрали президентом. В столице этой осенью много простуженных и больных. А теперь еще посоветую киевлянам читать страшный и сильный рассказ Михаила Булгакова "Стальное горло" из его "Записок молодого врача". Дифтерия у нас, причем уже зафиксировано двадцать случаев, однако сыворотка есть почему- то есть только для «Слуг народа». Депутаты правящей партии себе прививки сделали. Им дифтерия не грозит. Им вообще ничего не грозит, кроме презрения, которые все больше нарастает в обществе.

В Киев приходят первые заморозки, но только сейчас вот, постепенно начинают подключать дома к отоплению.

Уборщица-вахтерша Наташа живет в селе Мироновка, откуда ездит на работу в Киев дежурить « сутки-трое». Проезд в электричке стоит 20 гривен, но женщина на пенсии и потому ей бесплатно. Живет Наташа, бывшая воспитатель детского садика, в коттеджном доме на несколько квартир и у них автономное отопление. Котел в семье еще не включали из экономии. Без работы большинству украинских пенсионеров , с нищенскими пенсиями не оплатить тарифы ЖКХ при стремительно растущих ценах на все.

По селу Мироновка у многих нет уже субсидий, а по словам Наташи к неплательщикам приходят проверяющие и ставят пломбы на котлы. Народ в большом селе, как и многих других селах Киевской области теперь пребывает в панике. Половина молодой, работоспособной Мироновки – в России, на заработках.

Дружба закончилась в 1991-ом

Дядя Боря работает дворником при школе, хотя тоже давно на пенсии. Осенью всегда много работы. Мужчина собирает листья в кучи, потом перекладывает на тележку и вывозит на задний двор, где тут же скирдует. Кряжистый, крепкий , 1954 года рождения, он любит поговорить за жизнь.Отец дяди Бори фронтовик, а в семье было шестеро детей.

- Жена моя, Маша, младшая в своей семье, где было четверо детей и все- девки. Родные сестры моей жены живут в России и уже стали вдовами. Умерли зятья. Один я остался, выходит, рассказывает о себе мужчина, - говорит он.

Дядя Боря при Союзе работал по автоперевозкам и в снабжении. Гонял на микроавтобусах по югу России и Украины, развозя мебель.

- Я за четыре года на «Москвич-412» заработал. Мне при СССР лучше жилось и материально, да и морально надежнее было все, - воспоминает дядя Боря. - После 1991 года ездили к родне в Россию с женой, но уже как заграницу. Помню, как взяли тогда с Машей колбасы нашей, водки «Хортица», а украинская таможня чемодан весь вывернула наизнанку: майор огроменный, как сейчас, помню, пришел, колбасу всю забрал, сказав, что не положено. Правда, водку нам оставил. Вот тогда я понял, что все, дружба кончилась. Но до 2008- ого года мы еще навещали друг друга, а теперь шесть лет прошло лет как в гости не ездим и только по скайпу общаемся, хотя из-за Майдана не ссорились. Вообще все это искусственно создано, ну и подло, конечно. Представьте, три хохлушки вышли замуж за русских. Что нам делить? А народ, он прост как стадо овец. Куда поводырь овец поведет, туда и стадо, и бывает, так что стадо уже невозможно развернуть,- философски замечает дворник.

- Мне то что? Я хорошо пожил. Разных президентов видел. Много их было. Вот мои внуки? Что с ними будет? - прощается со мной дядя Боря, продолжая грести осенние листья.

К слову на днях, украинские учителя вышли бастовать на акцию протеста против снятия с них надбавок. И ведь никто из них не пикнет, что с 2020 года в нарушение Основного закона здесь теперь не будет ни одной русской школы. А учителя, выходит, как смиренные овцы, да и весь простой народ Украины будет и дальше терпеть как то самое безропотное стадо овец, которое ведут в Европу шестой год подряд.

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