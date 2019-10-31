Лидия Вележева о штрафе и дебоше в самолете: Меня выводили, как преступницу, на ногах теперь синяки

Актрису Лидию Вележеву 30 октября высадили из самолета, который направлялся в Тель-Авив из аэропорта "Шереметьево". Скандал разгорелся буквально на ровном месте. Пассажиры вошли в самолет, через некоторое время всем сказали выйти, так как будет замена борта. Людей вывели на улицу, а там снег и дождь, на автобусе доставили назад в терминал. Нервничали все. После нескольких часов ожидания пассажиры зашли в другой самолет, но к вылету никто не готовился. Как все происходило в тот день на борту и какой штраф выписали, 53-летняя актриса Лидия Вележева рассказала "КП".

- Я сразу откинула кресло, потому что у меня больная спина. Я готовилась к отдыху. К тому же я выпила снотворное, так как в самолете плохо сплю, а вечером нужно было выходить на сцену и играть. Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду. Я хотела отдыхать, - сказала Лидия Вележева, заслуженная артистка РФ.

Лидия Вележева вспомнила, что нервничали в самолете почти все. Рядом с ней сидела пара, которая ругалась. Артистка сделала им замечание и посоветовала не выражаться перед ребенком. Пассажиры сидели с мобильными телефонами в руках, самолет долго обливали противогололедной жидкостью и никто не понимал: полетят они или нет?

- И вот в такой обстановке именно ко мне подошли и сказали, чтобы я пристегнулась, подняла спинку кресла. Почему другим не делали замечания, раз мы готовились к взлету? Хотя свою ошибку я признаю, я должна была сделать, как они говорили. Но они должны были понять и меня, как и других пассажиров, мы очень устали ждать, - сказала Лидия Вележева.

В итоге, бортпроводники пожаловались командиру самолета и тот вызвал на борт сотрудников полиции. По словам артистки, ее выводили, как преступницу под руки. Сейчас на ее теле проявились синяки - на руках и ногах. Актрисе придется их прятать тональным кремом, так как вечером 31 октября у нее спектакль. В отделении полиции, как вспоминает Лилия Вележева, с ней разговаривали также крайне резко. Она прошла все обследования, сдала кровь - обнаружено 0,43 промилле алкоголя.

- Мне выписали административный штраф 500 рублей за дебош на борту самолета. Потом оплачу или это муж сделает (прим.автора - актер Алексей Гуськов). Оплатить пришлось и новый билет на самолет, - говорит Лидия Вележева.

Лидия Вележева - актриса театра имени ВахтанговаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Самой же Вележевой рассказали позже, что когда ее вывели из того самого "неудачного" для нее самолета, то на борт пришли новые стюардессы, так как у предыдущих уже закончилась смена. В настоящее время актриса готовится к выступлению, но все еще читает заметки в интернете. Во многих, как говорит Лидия Вележева, много вранья.

- Написали, что из-за меня отменили два самолета. Что я была пьяная, что неадекватно вела себя. А люди, которые прибегали к нам и снимали на мобильные телефоны, адекватно себя вели? Очень обидно осознавать, что вот так просто можно попасть в скандал, - добавила Вележева.

Лидия Вележева уроженка Киева, известна по ролям в фильмах "Воровка", "Любовь-морковь-2", "Убойная сила" и другие. Была ведущей мистического шоу "Дело Х. Следствие продолжается" на канале "Россия 1".

Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета Москва-Тель-Авив.

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