Александр Ширвиндт - о слухах по поводу операции на сердце: Все это враньё
Первого ноября появились слухи, что 85-летний художественный руководитель театра Александр Ширвиндт перенес экстренную операцию на сердце. В тот же вечер их опроверг директор Московского академического театра Сатиры Мамед Агаев. Сын же назвал здоровье отца "блистательным". Теперь худрук о своем состоянии рассказал нашему обозревателю Александру Гамову.
- Александр Анатольевич, здравствуйте, это Гамов из "Комсомолки".
- Да, здравствуй!
- А просто мы вчера что-то переполошились. Я не стал вчера поздно звонить. Вот...
- Это ерунда все. ( Речь -.о слухах по поводу операции на сердце. - А.Г.) Враньё! Ты же взрослый человек...
- Мне говорят - ты Ширвиндту звонил, рассказывал про его рыбалку...
- Да-да-да!
- Вот- звони, опровергай! Скажите - вот тогда, ещё до всех юбилейных дел, - не только ваших, но и театральных - вы рассказывали о своей новой постановке, где сами будете играть...
- Да.
- Что здесь изменилось, когда мы увидим вас в новой роли?
- Сань, ну я сейчас просто в машине еду. Ты можешь мне позвонить - где-нибудь часов в 12? Я уже дома буду.
- А вы сейчас сами за рулем, правильно?
- Ну, да. Не с руки. Ну, давай, перезвони. И поговорим. Ладно?
- Ладно. А куда едете, только скажите?
- Домой, домой.
- А! А откуда?
- Откуда? С улицы. С базара, ну...
- Ну, понятно.
- Давай.
- А что вы купили? Ещё вопрос - и я перезвоню.
- Сань, не морочь голову. Звони...
- Все. Обнимаю. Спасибо огромное.
Александр Ширвиндт - о слухах по поводу операции на сердце: «Все это враньё. Я сейчас за рулем. Еду с базара»
ИСТОЧНИК KP.RU