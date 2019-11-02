Александр Ширвиндт - о слухах по поводу операции на сердце: Все это враньё

Первого ноября появились слухи, что 85-летний художественный руководитель театра Александр Ширвиндт перенес экстренную операцию на сердце. В тот же вечер их опроверг директор Московского академического театра Сатиры Мамед Агаев. Сын же назвал здоровье отца "блистательным". Теперь худрук о своем состоянии рассказал нашему обозревателю Александру Гамову.

- Александр Анатольевич, здравствуйте, это Гамов из "Комсомолки".

- Да, здравствуй!

- А просто мы вчера что-то переполошились. Я не стал вчера поздно звонить. Вот...

- Это ерунда все. ( Речь -.о слухах по поводу операции на сердце. - А.Г.) Враньё! Ты же взрослый человек...

- Мне говорят - ты Ширвиндту звонил, рассказывал про его рыбалку...

- Да-да-да!

- Вот- звони, опровергай! Скажите - вот тогда, ещё до всех юбилейных дел, - не только ваших, но и театральных - вы рассказывали о своей новой постановке, где сами будете играть...

- Да.

- Что здесь изменилось, когда мы увидим вас в новой роли?

- Сань, ну я сейчас просто в машине еду. Ты можешь мне позвонить - где-нибудь часов в 12? Я уже дома буду.

- А вы сейчас сами за рулем, правильно?

- Ну, да. Не с руки. Ну, давай, перезвони. И поговорим. Ладно?

- Ладно. А куда едете, только скажите?

- Домой, домой.

- А! А откуда?

- Откуда? С улицы. С базара, ну...

- Ну, понятно.

- Давай.

- А что вы купили? Ещё вопрос - и я перезвоню.

- Сань, не морочь голову. Звони...

- Все. Обнимаю. Спасибо огромное.