Кристина Асмус простила своих обидчиков за фото на надгробии

Кристина Асмус не будет наказывать ритуальщиков за фото на надгробии. Ритуальная компания, разместившая на мраморной плите изображение актрисы, извинилась перед звездой фильма "Текст".

"Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании. Инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба", - сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, в письме от ритуальной компании говорится, что фото Кристины Асмус предоставил им один из посетителей, передает "Интерфакс". Гость выставки ритуальных услуг попросил продемонстрировать возможности гравировального устройства в одном из павильонов ВДНХ. В итоге ритуальщики продемонстрировали работу печатающего устройства, "не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине".

Напомним, Кристина Асмус была потрясена новостью о том, что ее изображение посетители выставки увидели на одном из образцов мраморной плиты. "Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации... Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются", - обратилась к поклонникам артистка.

Она также сообщила, что родные и знакомые буквально оборвали ей телефон: "Мне в истерике звонили родные и друзья. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня".

Ранее гравировщики объяснили свой выбор фото просто: "Красивая девушка, хорошая готовая ретушь была. Никого обижать не собирались. Выставленные примеры надгробий являются не памятником на могиле, а портретом на камне".