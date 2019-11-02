2019-11-02T14:34:49+03:00
Звезды

Кристина Асмус простила своих обидчиков за фото на надгробии

Ее изображение использовала одна из ритуальных компаний
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ритуальная компания, разместившая на похоронной гравюре изображение актрисы, извинилась. Фото: instagram.com/asmuskristina/Ритуальная компания, разместившая на похоронной гравюре изображение актрисы, извинилась. Фото: instagram.com/asmuskristina/
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Кристина Асмус не будет наказывать ритуальщиков за фото на надгробии. Ритуальная компания, разместившая на мраморной плите изображение актрисы, извинилась перед звездой фильма "Текст".

"Мы получили устные и письменные извинения от руководителя компании. Инцидент исчерпан, поскольку в нем не было злого умысла. В этой связи мы решили отказаться от претензии, в том числе о возмещении морального ущерба", - сообщил адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, в письме от ритуальной компании говорится, что фото Кристины Асмус предоставил им один из посетителей, передает "Интерфакс". Гость выставки ритуальных услуг попросил продемонстрировать возможности гравировального устройства в одном из павильонов ВДНХ. В итоге ритуальщики продемонстрировали работу печатающего устройства, "не имея желания обидеть или сделать неприятное Кристине".

Напомним, Кристина Асмус была потрясена новостью о том, что ее изображение посетители выставки увидели на одном из образцов мраморной плиты. "Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации... Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются", - обратилась к поклонникам артистка.

Она также сообщила, что родные и знакомые буквально оборвали ей телефон: "Мне в истерике звонили родные и друзья. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня".

Ранее гравировщики объяснили свой выбор фото просто: "Красивая девушка, хорошая готовая ретушь была. Никого обижать не собирались. Выставленные примеры надгробий являются не памятником на могиле, а портретом на камне".

ИСТОЧНИК KP.RU

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