После секс-скандала угодила в ритуальный: Кристина Асмус в шоке от своего фото на надгробии

Кристина Асмус, едва оправившись от скандала, в центре которого она оказалась из-за съемок в откровенных сценах в фильме "Текст", оказалась в эпицентре вопиющего безобразия. В Москве на выставке ритуальных услуг "Некрополь 2019" в рекламных целях было использовано фото актрисы на надгробном камне.

"Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации... Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю, как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются", - обратилась к поклонникам Кристина Асмус, комментируя ритуальный скандал, в эпицентре которого она оказалась не по своей воле.

Актриса также сообщила, что родные и знакомые буквально оборвали ей телефон: "Мне в истерике звонили родные и друзья. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съемки вчера и сегодня".

На помощь звезде экрана пришел известный адвокат Анатолий Кучерена. Он намерен наказать всех виновных этой вопиющей истории. "Одна из компаний ритуальных услуг набралась смелости и нахальства и опубликовала на похоронном изделии портрет Кристины", - рассказал Кучерена.

По словам адвоката, имена ответственных за произошедшее уже известны. Защита попытается получить компенсацию и извинения в досудебном порядке. Однако готова обратиться в суд, подчеркнул Кучерена. При этом адвокат подчеркнул, что деньги, в случае их выплаты фирмой, буду направлены в один из детских домов или в помощь больным детям.

Кристина Асмус в шоке от своего фото на надгробииФото: Twitter.com

Ранее гравировщики, выставившие свои творения на ВДНХ, объяснили выбор просто: "Красивая девушка, классный актер, и в интернете хорошая готовая ретушь была. Не любые ведь фотографии можно загрузить в станок. Никого обижать не собирались". При этом они отметили: "Выставленные примеры надгробий являются не памятником на могиле, а портретом на камне".

Стоит отметить, что это не единственное потрясение, с которым столкнулась Кристина Асмус в последнее время. Небывалый скандал вызвали откровенные кадры с актрисой в фильме "Текст". Ксения Собчак восхитилась постельными сценами с артисткой. "В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило", - заявила телеведущая в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Однако обыватели супругу Константина Богомолова не поддержали. Они бросились с оскорблениями на саму Кристину и ее мужа Гарика Харламова. Юморист дал жесткий отпор злопыхателям, встав на защиту любимой жены.