2019-11-02T17:20:20+03:00
Общество

ЭкоБУМ: Как волонтеры делают из ненужного старого – нужное новое и избавляются от мусора на улицах

В Самарской области запустили новый проект, который привлекает подрастающее поколение к идеям экологии [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ЭкоБУМбические переделки – переделки просто бомбические!ЭкоБУМбические переделки – переделки просто бомбические!
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Команда креативных, веселых и – самое главное – активных единомышленников в Самарской области решила, что Землю пора спасать от «мусоро-апокалипсиса», и запустила очень интересный проект, который с помощью творчества привлекает подрастающее поколение к идеям экологии. А назвали проект – ЭкоБУМ.

Волонтеры помогают детям и взрослым реализовать свой творческий потенциал, превращая обычные отходы в предметы искусства, одежду, аксессуары, бытовые изделия. То, что мы с вами выбрасываем, в умелых руках становится чем-то полезным и красивым, чем теперь кто-то будет пользоваться.

В умелых руках обычный мусор превращается в такую красоту. Фото: vk.com/eco_bum

В умелых руках обычный мусор превращается в такую красоту. Фото: vk.com/eco_bum

Реализация проекта ЭкоБУМ стала возможна благодаря президентскому гранту. По словам организаторов, цель их затеи – привлечь внимание ребят к идеям экологической моды, содействия формированию экологической культуры, ведь переделка вещей защищает окружающую среду от лишнего мусора.

Мальчишки и девчонки! А также их родители… сёстры, братья, бабушки – на мастер-класс хотите ли? Фото: vk.com/eco_bum

Мальчишки и девчонки! А также их родители… сёстры, братья, бабушки – на мастер-класс хотите ли? Фото: vk.com/eco_bum

Увлеченные своим делом участники проекта ЭкоБУМ проводят увлекательные мастер-классы, лекции, семинары по переделке вторсырья, а также конкурсы, фестивали и театрализованные представления с использованием вещей, которые делают из бросовых материалов, предназначенных для утилизации.

Молодые люди вдохновенно творят, обсуждают новые идеи и заражают своим энтузиазмом других. Фото: vk.com/eco_bum

Молодые люди вдохновенно творят, обсуждают новые идеи и заражают своим энтузиазмом других. Фото: vk.com/eco_bum

«Не стоит путать с более широко известным явлением ресайклингом. Если первое — про переработку материалов и создание из этого новых вещей, то второе — про вторичное использование старого предмета с новым функционалом», - поясняют участники проекта ЭкоБУМ.

Переделка ненужных вещей в нужные увлекает и детей, и взрослых. Фото: vk.com/eco_bum

Переделка ненужных вещей в нужные увлекает и детей, и взрослых. Фото: vk.com/eco_bum

Своим проектом волонтеры рассказывают и показывают, что старую вещь можно превратить в новую, невзрачную – в красивую, ненужную – в необходимую, надоевшую – в любимую, а бесполезную – в незаменимую в повседневной жизни.

Ни одой девочке не помешает новая сумочка… из старых джинсов. Фото: vk.com/eco_bum

Ни одой девочке не помешает новая сумочка… из старых джинсов. Фото: vk.com/eco_bum

«В Самаре много талантливых людей, которые бы и хотели заниматься этим направлением, но нет площадок для презентации их работ и готовых изделий. Направление не так развито, как в крупных мегаполисах. К тому же, они даже не знают, что есть проект «БлагоДарю», где можно взять бесплатно вещи на переделку. Также не всегда есть денежные средства на приобретение сырья, чтобы закупить расходные материалы и провести обучающие занятия. Мы поможем организовать площадки и обеспечим необходимым материалом, пригласим всех желающих на такие занятия. Самое главное – на наших мастер-классах можно заниматься вместе с детьми, совместное творчество объединяет семьи», - говорят активисты.

Реализация проекта ЭкоБУМ стала возможна благодаря президентскому гранту. Фото: vk.com/eco_bum

Реализация проекта ЭкоБУМ стала возможна благодаря президентскому гранту. Фото: vk.com/eco_bum

Именно с проекта «БлагоДарю» и родилась мысль создать новый проект, который будет популяризировать экологические идеи в сфере моды и дизайна, пропагандировать ответственное отношение к окружающей среде среди детей и молодежи, развивать творческую активность подрастающего поколения и поддерживать самых талантливых эко-дизайнеров.

Очень наглядно. Фото: vk.com/eco_bum

Очень наглядно. Фото: vk.com/eco_bum

У команды «БлагоДарю» остается много непригодной для ношения одежды с дефектами, причем её так много, что ремонтировать силами добровольцев просто невозможно. ЭкоБУМ открыл ЭКОШКОЛУ, где волонтеры начали заниматься кастомайзингом одежды с детьми, а параллельно – изучать мировой опыт. Самое интересное, что тема кастомайзинга вещей идет и у известных брендов, таких как VERSACE, DOLCE GABBANA, GESS и многих других.

Контейнеры по сбору одежды можно найти в городских торговых центрах. Фото: vk.com/eco_bum

Контейнеры по сбору одежды можно найти в городских торговых центрах. Фото: vk.com/eco_bum

Сегодня модно перешивать одежду, миксовать стили. Экологичный образ жизни становится сейчас одним из ведущих трендов, ведь если учитывать плачевное состояние экологии нашей планеты в целом, то понимаешь, что это не просто модное веяние, а острая необходимость. И, хоть ЭкоБУМ пока не может самостоятельно спасти от «мусоро-апокалипсиса» всю Землю, то уж свою родную Самарскую область – старается.

Своим проектом волонтеры рассказывают и показывают, что старую вещь можно превратить в новую, невзрачную – в красивую, а бесполезную – в незаменимую. Фото: vk.com/eco_bum

Своим проектом волонтеры рассказывают и показывают, что старую вещь можно превратить в новую, невзрачную – в красивую, а бесполезную – в незаменимую. Фото: vk.com/eco_bum

Кстати, перешитую участниками мастер-классов одежду потом бесплатно раздают нуждающимся в городах, поселках и деревнях области. Видите, сколько пользы?

Мастер-класс рукодельниц превращается в шоу с угощением. Фото: vk.com/eco_bum

Мастер-класс рукодельниц превращается в шоу с угощением. Фото: vk.com/eco_bum

Что может принести детворе больше радости, чем торт из рук веселого клоуна? Фото: vk.com/eco_bum

Что может принести детворе больше радости, чем торт из рук веселого клоуна? Фото: vk.com/eco_bum

Волонтеры превратили свой проект в настоящий КВН – Креативные, Веселые и Находчивые, причем в прямом смысле: эти люди всегда найдут, из чего сделать новую, пусть даже не очень полезную, зато красивую вещь! Например, как вам такие идеи экологической моды?

МусорнПакет: Вечернее платье из мусорных пакетов? Запросто! Фото: vk.com/eco_bum

МусорнПакет: Вечернее платье из мусорных пакетов? Запросто! Фото: vk.com/eco_bum

Фольга: Фольга отлично подчеркивает стройную фигурку. Фото: vk.com/eco_bum

Фольга: Фольга отлично подчеркивает стройную фигурку. Фото: vk.com/eco_bum

Газета: А заодно есть, что почитать на досуге. Фото: vk.com/eco_bum

Газета: А заодно есть, что почитать на досуге. Фото: vk.com/eco_bum

Для умелых рук и творческого ума нет ничего невозможного! Главное – собрать побольше крышечек. Фото: vk.com/eco_bum

Для умелых рук и творческого ума нет ничего невозможного! Главное – собрать побольше крышечек. Фото: vk.com/eco_bum

31 октября команда ЭкоБУМ приехала в Самарский пансионат для детей-инвалидов, где проживает около 230 воспитанников от четырех до 18 лет, и организовали для «особых детей» мастер-класс по росписи сумок – особое увлекательное творческое рисование. Дружный коллектив учреждения не стоял в стороне, принимал активное участие в поддержке детей в нетрадиционном рисовании. Помогало ребятам и волонтерам использование разнообразных трафаретов: в силу ограниченных возможностей здоровья ребятам легче было наносить краску на ткань с помощью губки и трафарета. Материалы приобретены на средства президентского гранта.

"ЭкоБум" у ребят из Самарского пансионата для детей-инвалидов .Мастер-класс по росписи сумок

Финалом проекта станет областной конкурс экологической моды «ЭкоБУМ», причем это будет не просто показ моделей на подиуме – волонтеры обещают сделать костюмированное театрализованное шоу, посвященное году театра в России, а его темой, конечно, станет экология.

Мастер класс ЭкоБУМ в ТЦ Мега.

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