2019-11-02T16:50:31+03:00
Общество

Россиянин "выкрал" своих детей из шведской семьи и пытается прорваться с ними на родину

Денис Лисов не хочет оставлять трех дочерей замещающей семье
Дина КАРПИЦКАЯ
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Утром 3 ноября отец собирается практически штурмом брать польско-русскую границуУтром 3 ноября отец собирается практически штурмом брать польско-русскую границуФото: Личный архив
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Три девочки 4, 9 и 12 лет могут навсегда остаться в Швеции в семье мигрантов из Ливана. Все трое, также как их папа и мама Татьяна и Денис Лисовы граждане России. Но выехать домой в родной Хабаровск всем вместе им категорически запрещено. По не адекватными причинам родная семья категорически не устроила шведскую ювенальную службу.

Утром 3 ноября отец собирается практически штурмом брать польско-русскую границу, чтобы прорваться на родину. Эта история весной 2019 года громом прогремела на всю Европу. Не потому, что в очередной раз у семьи мигрантов из России отобрали детей, этим здесь уже никого не удивишь, а потому что за главу семьи Дениса Лисова и его троих дочерей — Соню, Серафиму и Алису — вдруг неожиданно вступилась Польша.

Страна, одна из немногих в Еврозоне, где традиционная семья все еще в цене. А начиналась эта история как и многие другие — Денис и Таня Лисовы переехали жить в Швецию в погоне за европейской мечтой о стабильности и комфорте.

За европейским счастьем

В 2012 у них уже была одна дочь. Две младшие девочки родились уже там, в Швеции. Семья поселилась в небольшом городке, паспортов европейских не оформляли, жили по разрешению на временное проживание. Работы там на месте не было, и Денис мотался на заработки (он строитель) по всей стране. Таня сидела дома с детьми одна. После третьих родов, от нервного перенапряжения и ситуации в целом у нее случился нервный срыв. Шведские врачи поставили ей диагноз — послеродовая депрессия и начали лечить. А семью тут же взяли на контроль и стали наблюдать. В один «прекрасный» день Денис приехал домой (он обычно уезжал на 2 — 3 дня максимум — ред), а там никого.

- У нас есть подозрения, что есть место врачебной ошибке, потому-то мама и оказалась в итоге в больнице уже в остром состоянии, - считает руководитель Европейской правозащитной организации «Дом Европы и Азии» Лилия Мошечкова. - Ее тут же лишили родительских прав. Отца в них ограничили, а детей быстренько передали в замещающую семью. Ею оказались, кстати, беженцы из Ливана. Туда и поселили трех русских девочек, младшей из которой было всего-то около 2- х лет. При этом родному отцу детей отдавать категорически отказались, как он не бился за девочек.

Россиянин "выкрал" своих детей из шведской семьи Фото: Личный архив

Россиянин "выкрал" своих детей из шведской семьиФото: Личный архив

Денис рассказал, что с него потребовали предъявить документы на собственное жилье и показать стабильный и высокий заработок, только после этого обещали рассмотреть вопрос о воссоединении семьи. Сначала родному отцу, который кстати до сих пор не лишен родительских прав, разрешили видеться в детьми 1 час в месяц. После он добился права видеть девочек 2 раза в месяц и по три часа. Так продолжалось 1,5 года.

- Замещающая семья была неплохая, девочек там не обижали, ничего такого, - продолжает Лилия. - Но все-таки это другая культура. И, главное, без папы и мамы девочки очень страдали. Из-за стресса Соня похудела на 15 килограмм, а у Алисы обнаружилась астма .

В итоге Денис, который приезжал к детям регулярно, постепенно стал увеличивать время, проведенное с ними. То на 15 минут опоздает с прогулки, то на полчасика. И вот в марте 2019 он также взял детей в положенное ему время, но вместо детской площадки помчался на паром.

- Когда ему звонили из замещающей семьи, он говорил: «Да, да, мы еще на каруселях», а сами они уже плыли в сторону Польши. Высадились в Гданьске. Оттуда сразу в аэропорт в Варшаву. Денис сразу намеревался улететь в Россию. Но... Польские пограничники сами дали телефон адвоката.

Планам не суждено было сбыться. Пока отец добирался до польской границы, его и девочек уже успели подать в розыск и закрыть им выезды из зоны ЕС. Лисовых задержали при прохождении границы в аэропорту.

- Первым делом им дали позвонить в посольство РФ. Они же граждане России, - продолжает рассказ Лидия Мошенкова. - Но представители России как-то не особо заинтересовались историей и даже не приехали в аэропорт, хотя там езды всего минут 15. Больше суток отец с девочками провел в нейтральной зоне не понимая, что делать. И как потом рассказал, сами польские пограничники принесли ему телефоны адвокатов и правозащитников и сказали: «Звони, иначе девочек у тебя сейчас отберут и отправят в Швецию». Та семья уже выехала в сторону Варшавы.

Настоящая драма, как из психологического триллера разыгралась в ту ночь в польском аэропорту. Буквально на последних секундах к Денису прорвались адвокаты Бабкен Ханзадян и Бартек Левандовский. Полиция, готовая изъять девочек, уже тоже была на месте. В последние минуты отец успел подписать документы и попросить защиты у Польши.

Лилия Мошечкова, правозащитница

Лилия Мошечкова, правозащитница

- Польские власти пошли на беспрецедентные меры и разрешили семье остаться на территории страны, фактически пошли против Швеции (и вообще всей Европы), которая уже выписала ордер на арест Дениса Лисова, как опасного преступника, похитившего детей, своих же собственных, - говорит Лидия. - После на суде по экстрадиции (заочно Дениса осудили в Швеции и приговорили к 4 годам колонии) прокурор встал на защиту, хотя он как бы гособвинитель, и попросил суд не выдавать Лисова шведским властям.

Польша одна из немногих европейских стран, где понимают ценность традиционной семьи. И на сегодняшний день это единственная страна Европы, где девочки могут быть с папой. С марта по ноябрь семья жила в Варшаве. Одежду, обувь и вообще все вещи собрали для них правозащитники из организации «Дом Европы и Азии». У Дениса нет права работать на территории страны, только проживать.

- Нас всех очень удивило бездействие российской стороны. Сколько мы не писали писем, сколько не просили, ничего не было сделано, даже не одного письма не пришло, - говорит Лилия. - Но оставаться здесь Денис больше не может. Ему отказали во получении убежища (документах дающих право работать на территории страны). Фактически он свободно может сейчас уехать куда угодно, в том числе и в любую страну Еврозоны, за исключением Швеции, где его тут же посадят в тюрьму. И в Россию может уехать. Но вот только без детей.

Но девочки до сих пор в розыске и границы им закрыты. Если их обнаружат в любой другой стране Европы, то тут же вернут в Швецию в замещающую семью. Только здесь в Польше они могут быть все вместе. Вот в такую юридическую вилку попал сейчас Денис Лисов. Но несмотря ни на что он решил прорываться домой, в Россию. И он полон решимости.

- Мы уже купили билеты на самолет до Москвы. Остался один шаг — сесть в самолет. Завтра в 9 утра по местному времени должны вылететь. Два адвоката будут сопровождать нас до России, на случай если что-то пойдет не так. Очень надеюсь, что власти Польши дадут нам вылететь домой. Спасибо всем польским гражданам, которые оказывали нам помощь и просто приходили. Нас даже на улицах узнавали, говорили слова поддержки, предлагали помощь. Спасибо им большое. Спасибо и простым русским людям, которые нас поддерживали и словом и делом. Надеюсь, завтра будем дома.

Утром перед вылетом европейские правозащитники и Денис собирают пресс-конференцию. Им всем нужна поддержка общественности, чтобы сохранить семью. Патриархальная Польша единственная встала сейчас на их защиту. - Ситуация очень рискованная, - вздыхает Лилия Мошенкова. - Очень. Может произойти все, что угодно. Мы очень надеемся, что польская граница откроется буквально на две секундочки, чтобы девочки смогли проскочить и улететь вместе с отцом.

Про ужасы ювенальных технологий в странах ЕС уже писали много раз. И каждый раз кажется, что хуже уже быть не может. Но каждая новая история это новое дно. Спасет ли Денис Лисов своих девочек? «КП» продолжает следить за этой историей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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