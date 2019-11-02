2019-11-02T23:24:09+03:00
Звезды

"Если и выступлю, то только в 80": Пугачева зареклась выходить на сцену

Примадонна вновь приняла решение завершить гастрольную деятельность
Ольга ЛИБГАРДТ
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Пугачева зареклась выходить на сценуПугачева зареклась выходить на сценуФото: Евгения ГУСЕВА
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Алла Пугачева давно пытается уйти со сцены. Она не раз объявляла о завершении своей сольной карьеры. Однако неожиданно для многих Примадонна все же появилась с концертом в Минске. Правда, в столице Белоруссии она заявила, что это было исключение из правил. Певица вновь приняла решение уйти со сцены.

Алла Пугачева выступила в Белоруссии. С собой в Минск Примадонна привезла команду примерно из 70 человек. Со сцены "Минск-Арены" народная артистка СССР обратилась к публике и призналась, что не готова давать концерты в ближайшие десять лет. Поклонники звезды, понятное дело, были обескуражены неожиданной новостью.

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Алла Пугачева пошла в народ
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Кроме того, Пугачева сообщила, что нарушила свое слово и приехала в Минск из-за особенного отношения к этому городу. Здесь она не была десять лет.

"Вы все знаете, Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышли мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт был не предвиден мной совершенно. Но раз пригласили, я решила приехать. Но больше никуда! Теперь ждите. Если выступлю, то лет в 80. Ну вот, предположим, что у меня сегодня день рождения. И в этот день рождения скажите мне: «Аллочка, дольше живи»", - заявила 70-летняя звезда со сцены.

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Алла Пугачева выступила в Минске
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Пугачева попросила публику пожелать ей долгих лет жизни и сказала, что лучший подарок для нее - зрительская любовь, намекнув на исключительное место жителей Болоруссии в ее сердце. В конце своего выступления исполнительница пошла в народ.

По завершении выступления публика никак не хотела ее отпускать. Зал продолжал кричать и просить выйти Аллу Борисовну, но она в микрофон из-за кулис сказала: "Не кричите, я больше не выйду, я лежу на диванчике, сейчас мне принесут чаю".

alexander_pobedinskiyalexander_pobedinskiy
Зал продолжал кричать и просить выйти Аллу Борисовну, но она в микрофон из-за кулис сказала: "Не кричите, я больше не выйду, я лежу на диванчике, сейчас мне принесут чаю"
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К слову, пока артистка была в Минске, она успела встретиться и с президентом страны. Александр Лукашенко является давним поклонником Примадонны. Он вручил звезде цветы, конфеты и Орден дружбы народов, который певица должна будет получить в посольстве Белоруссии в Москве.

Напомним, в 2009 году артистка объявила о завершении гастрольной деятельности. 15 апреля 2019 года Алле Пугачевой исполнилось 70 лет. Через два дня в Государственном Кремлевском дворце прошел концерт "Алла Пугачева. P. S.", посвященный юбилею певицы.

Алла Пугачева ушла со сцены.Алла Пугачева

ИСТОЧНИК KP.RU

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