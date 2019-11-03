Золотую медаль российской фигуристки после Гран-При Франции по ошибке отдали американке

На третьем этапе Гран-При по фигурному катанию нынешнего сезона первые два места достались россиянкам Алене Косторной и Алине Загитовой. Перешедшая из юниорского возраста Косторная уверенно обыграла олимпийскую чемпионку с разницей в 20 баллов. Третья позиция по итогам соревнований оказалась у американки Мэрайи Бэлл. И именно с ней был связан курьезный эпизод на церемонии награждения.

Организаторы Гран-При в начале по ошибке вручили золотую медалью именно американке Бэлл. Увидев такую подмену, стоявшая на первом месте Косторная звонко рассмеялась. А Мэрайя, быстро сориентировавшись, развернулась к нашей Алене и перевесила золотую медаль со своей шеи на - на ее, наградив нашу фигуристку. Зрители встретили аплодисментами этот жест со стороны фигуристок. Алина Загитова, стоявшая рядом, тоже позитивно отреагировала на этот эпизод.

Ну а потом все прошло как надо. Загитовой вручили бронзовую медаль. А после чего награждавший фигуристок глава метрополии Гренобля Кристоф Феррари обошел каждую из трех фигуристок, чмокнув всех в щечку.

Для Алины и Алены второй в сезоне этап серии Гран-При пройдет через три недели. Они выйдут на лед в японском Саппоро. К тому моменту уже будет много известно в раскладах на финал Гран-При. И Загитовой, чтобы попасть в Турин, где пройдут соревнования, нужно занять место не ниже второго.