2019-11-03T16:13:50+03:00
Общество

Отец, "выкравший" своих детей из Швеции, все-таки вернулся в Россию

Самолет из Варшавы с семьей Лисовых на борту приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". В ближайшее время Денис с дочками планирует отправиться в родной Хабаровск
Дина КАРПИЦКАЯ
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В Москве Денис не собирается задерживаться надолго, хочет скорее домой в ХабаровскВ Москве Денис не собирается задерживаться надолго, хочет скорее домой в ХабаровскФото: Личный архив
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Целую спецоперацию по отправлению Дениса Лисова и его трех дочерей из Польши провели польские правозащитники. "КП" уже писала про эту семью, где дети - Соня, Серафима и Алиса - фактически стали заложниками в Швеции после того как мама попала в больницу, а отца ограничили в родительских правах. Не долго думая шведские ювенальщики поместили девочек в замещающую семью. Ею оказались мигранты из Ливана. Как отец не пытался вернуть право воспитать собственных дочерей, ему их не отдавали. Тогда Денис просто взял и выкрал девочек и сбежал с ними в Польшу. Однако, тут же вылететь в Москву, как он планировал, не удалось. Всех четверых задержали на границе. Было это еще в марте.

Неожиданно для всех польские власти пошли на беспрецедентный шаг. И несмотря ни на что не стали разделять семью. Хотя из Швеции пришли предписания выдать им Дениса, как опасного преступника, и вернуть девочек обратно ливанцам.

Отец, "выкравший" своих детей из Швеции, все-таки вернулся в Россию Фото: Личный архив

Отец, "выкравший" своих детей из Швеции, все-таки вернулся в РоссиюФото: Личный архив

В итоге после долгих судебных разбирательств Денис получил свободу, но вот забрать детей куда-либо и тем более домой в Россию ему было запрещено. Но несмотря ни на что он решил вылететь в Москву. - Конечно, мы разговаривали предварительно и с комиссаром полиции, и с пограничниками. Просили закрыть глаза буквально на две секунды и дать девочкам проскочить границу, - рассказала "КП" руководитель Европейской правозащитной организации "Дом Европы и Азии". - Но шансов было мало, у детей стоял "стоп" на выезд из Еврозоны. В итоге приняли решение, что оба адвоката Дениса полетят с ними на всякий случай, чтобы не дать разделить семью. А до границы их сопровождал российский консул. Все продумали, что сначала пусть девочки дадут паспорт. В обратном случае отцу потом не дадут выйти в город. Что сказать и как действовать в том или ином случае. Подготовка была серьезная.

В ближайшее время Денис с дочками планирует отправиться в родной Хабаровск Фото: Личный архив

В ближайшее время Денис с дочками планирует отправиться в родной ХабаровскФото: Личный архив

В итоге когда пограничник увидел абсолютно чистые паспорта детей - в них не было не виз, ни штампов о пересечении границ (старые документы забрали, Лисовы оформляли новые документы в российском посольстве в Варшаве), то просто не понял, что это такое. Но тут подбежала начальница погранслужбы и забрала семью к себе в кабинет. Там им быстренько все оформили и выпустили из страны. - Это просто невероятно! Боже, как мы все тут радовались. У меня телефон разрывался просто, кажется вся Польша звонила,- говорит Лилия. - Многие плакали. Конечно, мы будем поддерживать связь и дальше, как там они устроятся? Знаю, что в Москве Денис не собирается задерживаться надолго, хочет скорее домой в Хабаровск. Там и отец и мать жены помогут. Еще есть сестра. Справятся..

Конечно, мы когда прощались, то сказали друг-другу, что с одной стороны тяжелый период кончился, но начинается другой, не менее тяжелый. Девочки пойдут в школу, будут подтягивать русский. Говорят они свободно, но многое успели подзабыть за 1,5 года в шведской, замещающей семье. Думаю, быстро втянутся в учебу. Они очень умненькие. По прилету в Москву Лисовых ждала целая пресс-конференция. За историей семейства уже следила не только вся Европа, но и вся Россия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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