Как француженка Мари Лафоре стала «почти русской» певицей

В субботу, 2 ноября, не стало Мари Лафоре. Она ушла по вересковой тропинке, собирать мирабель, под носом у горлиц. Ушла вслед за Иваном, Борисом, Антоном. Когда мы были еще детьми, мы все были влюблены. В девушку с золотыми глазами. В детском саду ставили ее детскую песенку "Антон, Иван, Борис и я". Ставили, но говорили, что поет Пьеха. Но мы чувствовали, что это не так.

Marie Laforet - Ivan, Boris & Moi.Мари Лафоре исполняет " Ivan, Boris & Moi". 1968 год.

Кстати, Пьеха эту песню тоже пела. А когда случайно удалось увидеть клип и настоящую Мари Лафоре, все встало на свои места. Детям сложно понравиться. Но здесь все совпало: и песня, и удивительная грустная красота исполнительницы, ставшая с тех пор эталоном настоящей французской красоты, и золото глаз, угадывавшееся на черно-белой пленке, и вопрос: о чем она так грустит, если песня веселая и детская.

На эту песенку было снято два клипа. Причем, во втором, с матрешками, в косоворотке танцует и знаменитый шансонье Серж Генсбур. Уже относительно недавно сказали, что именно этот образ Мари Лафоре спародировали в «Необыкновенном концерте» Сергея Образцова. Во всем черном, худая, как скелет там выступала кукла Мари Жють:

- Она поет только о любви в рамках культурного обмена. Но ее пение - это страдание не в смысле «страдаю-страданула», а в смысле «лямур, бонжур, тужур», - представил исполнительницу кукла-конферансье Апломбов.

К счастью, в наше время "Необыкновенный концерт" уже не показывали.

Необыкновенный концерт. Мари Жють......Поёт Мари Жють

Голос Мари Лафоре многим знаком с детства и не только по песне про Антона и Ивана. С конца шестидесятых и на долгие годы ее песня «Манчестер Ливерпуль» звучала как заставка нашего «Прогноза погоды».

«Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю твой голос», - пела она. Странно, почему эта песня стала гимном "прогноза погоды"? В "Манчестере-Ливерпуле" вообще ничего не говорилось про погоду.

Мари Лафоре - Manchester et Liverpool.

Она родилась во Франции в 1939 году. Когда ей было 19 лет - подменила заболевшую сестру на телевизионном конкурсе «Родилась звезда» и победила. Звездой Мари стала еще через пару лет, когда режиссер Рене Клеман взял ее на главную роль в фильме «На ярком солнце», где она сыграла вместе с Аленом Делоном.

Красавица с каштановыми волосами, необыкновенно мощным для хрупкого телосложения голосом и грустными глазами - она стала звездой самого высокого полета.

С момента появления Мари на экранах появились споры и пересуды о том, что она "почти русская"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следующая моя встреча с Мари Лафоре была в начале девяностых. Наша соседка по огороду, приезжая окучивать картошку и поливать огурцы, заводила на улице проигрыватель, из которого неслось «Вьен, вьен». Пластинка «Viens, Viens» появилась в продаже еще в 1973 и с тех пор стала гимном наших брошенных красавиц. «Вьен» - означало "вернись". На дискотеках девчонки страдали от этой песни, не понимая ни одного слова, не зная, что песня пелась от лица брошенного ребенка, который зовет своего отца.

Marie Laforet - Viens Viens..

Мари Лафоре часто выходила замуж и разводилась. Ей приписывали роман с президентом Франции Валери Жискар Д'Эстеном. А природу необыкновенных грустных золотых глаз объясняли насилием, пережитым ей в годы войны.

Но как оно на самом деле - не знает никто. Информации о ней - чуть; автобиография не переведена на русский. Конечно, все хорошее хочется назвать своим. С момента появления Мари на экранах появились споры и пересуды о том, что она "почти русская". А как иначе. Во-первых, красавица исполняла на русском языке песню "Девочка Надя, чего тебе надо" . Во-вторых, в ее клипах то и дело мелькают православные иконы. В-третьих, в нашей Википедии написали, что она почти русская: ну, по крайней мере, армянского происхождения. Правда, доказательств этому "армянскому происхождению" - никаких. (Как пошутил кто-то в сети, видимо, армяне перепутали ее настоящую фамилию Думенак с фамилией Арменак).

Marie Lafor t- nie chocoladnaia konfietka - chanson russe [Шоколад и конфеты].

В восьмидесятые она почти перестала петь, сконцентрировавшись на кино. Снялась более чем в 50 фильмах. Занималась журналистикой, написала несколько книг, в том числе, исторический роман о царе Ироде и книгу о том, как молодо выглядеть. Играла Марии Каллас в театре и даже, а в 2005 году - после тридцатилетнего перерыва вернулась к песенным концертам. С годами она сильно менялась и пример тому - роль Анны Антинари в сериале «Спрут-3», где наши зрители почти не узнали исполнительницу «Антона, Ивана».

Она умерла в Швейцарии. Ей было восемьдесят лет. Удивительно, что в памяти, из которой стирается все, она осталась, двадцатилетней, чистой и печальной поющей:

"Я люблю, я люблю тебя, я люблю твой голос".