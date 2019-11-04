"Это правда": врачи спасают дочь Евы Польны и Дениса Клявера
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера действительно попала в больницу, сообщил пиар-директор бывшего солиста группы "Чай вдвоем". Меж тем мать девочки отказалась общаться с прессой после сообщения о госпитализации ребенка.
"Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать", - сообщила концертный директор Дениса Клявера в беседе с "Вечерней Москвой".
В свою очередь, "Говорит Москва" позвонила Еве Польне, но та отказалась общаться и бросила трубку.
По некоторым данным, 14-летняя Эвелин попала в реанимацию в критическом состоянии. Ее привезли в частную клинику в бессознательном состоянии. Медики борются за жизнь девушки. Врачи делают все, чтобы спасти ребенка.
Денис Клявер и Ева Польна несколько лет скрывали, что у них есть совместный ребенок. Лишь в 2010 году Денис сказал о внебрачной дочери. С бывшей солисткой группы "Гости из будущего" у певца был роман, который закончился рождением наследницы. Дочку он удочерил, когда ей было три года.
"Мы просто с Евой это не афишировали. Но спустя несколько лет после рождения дочери оформили все документально", - сообщил Денис. Он отметил, что если бы ушлые репортеры не увидели его с наследницей, то он бы и не признался, что это его дочь.
Теперь Клявер периодически рассказывает о ребенке. "Она иногда бывает ежиком, но редко и не проблемно. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки", - заявлял Клявер.
Ева Польна официально в браке не состояла. Кроме Эвелин у нее есть младшая дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.
ИСТОЧНИК KP.RU