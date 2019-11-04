2019-11-04T02:28:20+03:00
Звезды

"Это правда": врачи спасают дочь Евы Польны и Дениса Клявера

Мать 14-летней Эвелин отказалась от общения и бросила трубку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ева ПольнаЕва ПольнаФото: Евгения ГУСЕВА
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера действительно попала в больницу, сообщил пиар-директор бывшего солиста группы "Чай вдвоем". Меж тем мать девочки отказалась общаться с прессой после сообщения о госпитализации ребенка.

"Это правда. Сейчас мы отслеживаем эту ситуацию, но пока не готовы комментировать", - сообщила концертный директор Дениса Клявера в беседе с "Вечерней Москвой".

В свою очередь, "Говорит Москва" позвонила Еве Польне, но та отказалась общаться и бросила трубку.

По некоторым данным, 14-летняя Эвелин попала в реанимацию в критическом состоянии. Ее привезли в частную клинику в бессознательном состоянии. Медики борются за жизнь девушки. Врачи делают все, чтобы спасти ребенка.

Денис Клявер и Ева Польна несколько лет скрывали, что у них есть совместный ребенок. Лишь в 2010 году Денис сказал о внебрачной дочери. С бывшей солисткой группы "Гости из будущего" у певца был роман, который закончился рождением наследницы. Дочку он удочерил, когда ей было три года.

denisklyaverdenisklyaver
Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка. С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька. Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка...
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"Мы просто с Евой это не афишировали. Но спустя несколько лет после рождения дочери оформили все документально", - сообщил Денис. Он отметил, что если бы ушлые репортеры не увидели его с наследницей, то он бы и не признался, что это его дочь.

Теперь Клявер периодически рассказывает о ребенке. "Она иногда бывает ежиком, но редко и не проблемно. Отдельное спасибо Еве за это счастье: быть отцом девочки", - заявлял Клявер.

polnaeva_officialpolnaeva_official
Дорогая наша Эвелин! Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Наикрепчайшего здоровья, успехов в учебе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом! Бесконечно любящее тебя семейство!
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Ева Польна официально в браке не состояла. Кроме Эвелин у нее есть младшая дочь Амалия от бизнесмена Сергея Пильгуна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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