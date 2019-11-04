"Есть в жизни моменты, которые человек переживает наедине с собой": Ева Польна обратились к поклонникам

Целые сутки прошли с момента госпитализации 14-летней дочери Евы Польны и Дениса Клявера в реанимацию. Поклонники все это время атаковали соцсети артистов с советами и пожеланиями Эвелин поскорее поправиться. И если бывшая солистка группы "Гости из будущего" все это время не хотела общаться с прессой, то пиар-директор экс-солиста группы "Чай вдвоем" подтвердила госпитализацию ребенка.

Спустя несколько часов на связь с поклонниками вышла и Ева Польна. "Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими", - обратилась она к публике, предусмотрительно закрыв возможность комментировать сообщение.

Певица решила прояснить ситуацию, чтобы прекратить поток слухов и сплетен. "Хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось. Она находится под контролем врачей", - добавила Польна.

Она поблагодарила всех за поддержку, а отец девочки - Денис Клявер - у себя в блоге сделал перепост обращения артистки. Певец также добавил, что самое страшное осталось позади.

polnaeva_official Ева Польна рассказала о состоянии дочери

Денис Клявер и Ева Польна несколько лет скрывали, что у них есть совместный ребенок. Лишь в 2010 году Денис сказал о внебрачной дочери. Он ее удочерил, когда ей было три года.

Кстати, Польна до сих пор избегает разговоров об отношениях с Денисом Клявером. В редких интервью она назвала музыканта примерным и любящим отцом, который во всем поддерживает дочь. "Хороший еврейский папа, который обращает внимание на всех своих детей. Он общается с Эвелин, занимается дочкой. Не просто идет с ней в музей или ресторан, как все «воскресные отцы», а ведет себя именно как папа", - признавалась артистка.

Помимо Эвелин у Клявера есть два сына от второго и третьего браков - 19-летний Тимофей и шестилетний Даниэль. Ева Польна официально в браке не состояла. Кроме Эвелин она воспитывает 12-летнюю дочь Амалию, которую родила в отношениях с бизнесменом Сергеем Пильгуном.