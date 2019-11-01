Не верьте в ужасную Россию. Нас поддерживает США

По «Северному потоку-2» и согласованию с Данией его прокладки по их суверенному шельфу.

Безусловно, это решение не малой страны Дании, и не только лишь влияние Германии на своего северного соседа. Это очередное за последние несколько недель решение США о поддержке экономических и геополитических интересов России. И пусть вас не вводит в заблуждение, обычная для подобного реального разворота, публичная риторика США об «ужасной» России со скрипалями, санкциями, оружием Украине и договорами по РСМД. Это всё белый шум и их внутриполитические разборки, нас не сильно (пока) интересующие.

Россия последовательно, при прямом молчаливом согласии США, за последние недели получила почти окончательную легитимацию Асада в нынешних границах, публичное внедрение в зону интересов США и Китая в Африке, полную поддержку США/Франции по Донбассу и пророссийскую позицию президента Украины Зеленского, а вот теперь ещё и почти окончательно оформлен энергетический союз России и Германии, против интересов Украины и американского сателлита - Польши, которому Германия благоволить своим газовым вентилем точно не будет (уж слишком много Польша на себя взяла в своих геополитических аппетитах за последнее время).

Никита Исаев в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Три момента хотел бы в этой связи отметить.

Первое. Пока я не ответил для себя на вопрос: очевидный результат самых важных постсоветских геополитических побед России - это:

- эффективность силового давления Путина на западный мир эти 5,5 лет очевидной изоляции?;

- способность России удержаться от санкционного и геополитического давления, и умение играть на противоречиях между западом, востоком и исламским миром?;

- большой размен с США на что-то: Южная Америка, сдерживание Китая, или что-то ещё?

Второе. Что идёт в размен столь явной поддержке России с молчаливого согласия США?

Ну сразу видится задача США - нашими руками сдерживать Китай. Торговая война (пока торговая) с Китаем находится в активной фазе по всем мировым географическим и экономическим точкам. Поражения США в Венесуэле, КНДР, Иране и на Ближнем Востоке в целом, больно ударили по образу США как мирового геополитического однополярного центра. Разумеется, лидерство США пока не подвергается сомнению, но неспособность влиять и продавливать силой и мягкостью свои решения - на лицо. А это уже не роль лидера. И слабость этого альфа-самца видна невооружённым взглядом. Альфа-самцом сейчас смотрится именно Россия.

Второй размен - ослабление внимания России к «заднему двору» США - южно-американскому континенту. Наших интересов там относительно немного, особенно с учётом масштаба американских и китайских. Но шатать строптивые боливарские (и южнее) республики мы умеем неплохо. Пример - Венесуэла. Размен здесь на отказ от явного внимания США к «нашему» постсоветскому пространству, как уже нашему «заднему двору», и в первую очередь по Украине.

Третье. Меня интересует когда мы сможем использовать положительный геополитический контекст не для очередных национальных проектов и майских указов, в виде заливания сверхдоходов от нефти в инфраструктуру для известных подрядчиков, а также «бумажных» зарплат врачей и учителей, а в реальный технологический прорыв и создание универсальной современной социальной экономики, а не сырьевой придаток, где гордимся мы лишь тем, что можем хорошо продавать нефть и газ на запад, ну и решать нашими ВС международные конфликты.