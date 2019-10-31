2019-10-31T17:02:34+03:00
Происшествия

На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резиной

Площадь возгорания составила 150 кв. метров [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резинойНа востоке Москвы крупный пожар охватил склад с резинойФото: Кадр видео
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На востоке Москвы загорелся склад с автомобильной резиной. Площадь пожара в двухэтажном складском помещении составляет 150 кв. метров. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

«Горит двухэтажное складское помещение по адресу: Электродная улица, 8, строение 14», - передает ТАСС слова представителя экстренных службах.

Как сообщает агентство со ссылкой на источник, из центральных ворот склада произошел выброс пламени.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как густой столб чёрного дыма распространяется за сотни метров вокруг складского помещения.

На данный момент ведутся работы по ликвидации возгорания. Спасатели отведены на безопасное расстояние. По предварительным данным, людей в помещении не было.

Напомним, 28 октября в Москве произошел крупный пожар у стадиона «Спартак». Огнем был охвачено 150 квадратных метров травы.

Склады полыхают на востоке Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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