Московские тренинги личностного роста: как попадают в секту

Совершенствоваться и становиться более эффективным сотрудником сейчас старается каждый. Для этого кто-то учит английский язык, кто-то начинает читать больше книг, а кто-то идет на тренинги личностного роста и персональной эффективности. И какие-то занятия действительно представляют из себя мастер-классы о пути к успеху, а некоторые меняют жизнь на 180 градусов – люди попадают в секту.

Представить себя в гробу, чтобы стать лидером

Пострадавшие боятся идти в полицию, но под чужими аккаунтами оставляют комментарии и посты в интернете, чтобы оградить других от сектантских уловок. Самый упоминаемый в столице – «Московский тренинговый центр».

- Я потеряла любимого человека, с которым жила шесть лет. Он наивен и доверчив. Ему нужно было заплатить почти 100 тысяч рублей, любыми уловками вовлечь в секту от 12 человек, тогда бы он считался «лидером, за которым пойдут люди». Муж стал называть тренеров – семьей, он проводил в центре по десять часов, но никогда не рассказывал, чем именно они занимались на уроках. Потом я узнала, что там был и гипноз, и приемы американской секты «ЛайвСпринг» (были судебные процессы по обвинениям начиная от принуждения к труду и заканчивая причастностью к смерти), которые разрушают личности, - рассказала москвичка Инна Голикова (имя изменено).

Но такие отзывы, как у Голиковой, стараются удалить. Остаются только сладко-приторные: «очень качественный тренинг, полностью изменил мою жизнь в лучшую сторону», «если вы мечтаете о чем-то большем, то тренинг поможет увидеть кротчайший путь к вашей цели».

Номер телефона «Московского тренингового центра» молчит, на сообщения никто не отвечает. Еду по указанному адресу, недалеко от Белорусского вокзала.

- Они съехали, - скажет с каким-то облегчением охранник бизнес-центра «Ямское поле».

- А куда? – уточняю.

- Основатели, надеемся, что за решетку, а их последователи, наверняка, уже открыли подобный центр, но уже с другим названием.

- А почему за решетку?

- После их тренингов люди кончали с собой. Прибегали мамы молодых девушек, которые приходили сюда учиться, выжидали тренеров, кидались на них с кулаками. Их же не пускают посмотреть, что там происходит с их детьми. Только за деньги. Фотографировать и снимать в центре было запрещено.

В бизнес-центре о «Московском тренинговом центре» говорят исключительно, как о секте. Сюда приезжали приличные на вид люди, а выходили истощенные и в розовых лосинах. Тренеры давали задания сходить в туалет на асфальте, мужчинам зайти в метро в женской одежде, в темных залах раздеться и заняться любовью с незнакомым человеком, представить себя в гробу и не просить остановить процесс со словами «что-то страшно». Все эти уроки якобы должны были помочь человеку стать лидером.

- Нам говорили, что мы не должны бояться. Лидеры все могут. Объясняли, что сначала нужно быть тряпкой, а потом в несколько этапов (а за каждый нужно было платить деньги) дорасти до статуса лидера. Для этого еще нужно было приводить людей, фактически таких же дураков, которые принесут деньги, - вспоминает пострадавшая Елена.

В интернете тем временем появляются свежие отзывы о «Московском тренинговом центре», о том, как лекции и практики разрушили целые семьи.

- Центр живет по законам секты, считают они себя таковыми или нет, участники становятся зомби, отворачиваются от семьи и близких. Общаются только с сектантами, думают, словно зомби, только о том, чтобы попасть на очередной псевдо-тренинг, который в моменте дает им ощущение счастья. Поэтому зомби нужна следующая доза. Их перестают волновать все вещи, которые были важны: семья, работа, домашние животные, - рассказывает москвич Артем, у которого пострадала сестра.

Родные девушки стали замечать, что помимо эмоционального воздействия, у нее было неадекватное восприятие мира. Не исключают, что им добавляли в чай какие-то вещества. Сестра Артема была, как ей казалось, в безвыходной ситуации – ее хотели уволить из небольшой кондитерской компании. А в «Московском тренинговом центре» ей якобы обещали «золотые горы».

- Она говорила: «Мы – другие». Ей внушили ощущение избранности. Внушили, что семья ее не понимает, но надо их простить. Обещали помочь, раз близкие не смогли. Ей было важно «выходить на связь с капитаном», - добавил Артем.

Звездные мужья стали сектантами

Стать лидером решил и супруг певицы Лолиты – 41-летний Дмитрий Иванов, мастер спорта по игре в сквош. Он тоже пришел в «Московский тренинговый центр», выложил около 60 тысяч рублей из своего кошелька. За короткое время у Дмитрия изменилось не только отношение к супруге, но даже почерк.

- За пять дней у него так изменилась психика, я поняла, что теряю мужа. Он перестал есть. Там настроено все так, чтобы 12 часов он был подавляем. Тренинги были разные, мне муж рассказывал не обо всех. Но, например, при выключенном свете выбирались парни, они должны были снять штаны и показать половые органы, а девушки для расслабления должны были прийти в чулочках с подвязками. Что было дальше я предполагаю, - рассказывала певица Лолита Милявская.

О тренингах Лолита Милявская рассказала в полиции. Тогда уже не стал скрывать подробности и сам Дмитрий Иванов. На курсах его заставляли представить себя в гробу. Тренеры вызывали страх, гнобили, называли его ущербным, но обещали все исправить.

Попадал в секту и бывший муж Анастасии Волочковой - бизнесмен Игорь Вдовин. Об этом артистка рассказала в своей книге «Плата за успех». Вдовин посещал йога-дом, где якобы просто изучал практики. Но после общения с «йогиней» Машей он был сам не свой.

- Оказалось, что Игорь, просто гуляя по Петровке, нашел там какой-то и йога-дом, и все, его эта секта сразу затянула. Он снял квартиру на Ордынке, поселился там и стал жить по правилам йоги. Я была в шоке, - изложила в книге балерина. - Расспросила его водителя, и тот признался, что привозил к нему какую-то и йогиню Машу, по кличке Шутха, а уж что у них там было, кто знает. Игорь всюду носил с собой коврик для йоги, ходил в каких-то сланцах и превозносил своего гуру. В общем, было совершенно ясно, что он попал в секту.

Вдовин делал жизнь Волочковой невыносимой. Он требовал убрать кондиционер, потому что тот создает мертвый воздух. Еще выключить холодильник, потому что продукты наполняются искусственной энергией, не кричать, потому что слова собирались в кастрюле. Шашлыки стали мертвечиной. Сам же он деловые костюмы сменил на вытянутые йоговские штаны и сланцы - коллеги не могли понять бизнесмена. Сохранить семью Анастасии Волочковой не удалось, Вдовин ушел жить к инструктору по йоге.

Это захватывает, как американские горки

Сект и псевдо-психологов в Москве, увы, много. Клиентов заманивают красивыми слоганами «вы научитесь быть хозяином своей жизни», привлекательной рекламой в инстаграме. У многих вызвали сомнения женских тренингов Павла Ракова. Судите сами. Название одного из тренингов «Я умная, но живу как дура». Женщинам объясняли, что они никчемные, что достойна олигарха не каждая (пришедшие приезжали на метро и еле-еле находили 3000 рублей на вход на тренинг). Психолог называет их «сучками» и «стервами», заставляет улыбаться через силу, чтобы муж был счастлив, а еще предлагает заряжаться лунным светом через промежность.

Некоторых тренеров, конечно, привлекают к уголовной ответственности. Так, скандальных гуру секса Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали за незаконное проведение тренинга — их обвинили в организации проституции. «Гастролеры» пропадают, а люди годами проходят реабилитации. О тренингах, которые разрушают психику москвичей, и как выйти из состояния «транса» рассказала психолог Наталья Ничипорова.

- Что им рассказывали и какие задания давали?

- Ведущие на тренингах говорят много и пафосно, избитыми штампами: нужно перестать быть жертвой, слабаком, избавиться от всего багажа прошлого, стать лидером и бежать в светлое будущее. Постепенно риторика становится более грубой и агрессивной, участников накачивают злостью, требуют вспомнить все былые обиды и выместить накопившуюся злобу друг на друге. Многие упражнения - это прямое стравливание участников, от оскорблений до рукоприкладства. Их сменяют упражнения на поддержку и любовь, посторонние люди, подчиняясь ведущему, обнимаются, жалеют друг друга и плачут. Также на тренинге занимаются «исцелением травм» и «избавлением от страха».

- Это как?

- Человека, уже достаточно вымотанного, заставляют погружаться в самые жуткие свои воспоминания. Его доводят до истерики, а затем отпускают. Психологи называют этот процесс не «исцелением», а ретравматизацией. Это очень разрушительно для психики и приводит к тяжелым последствиям. Но выгодно ведущим, так как люди получают шквал острых ощущений на тренинге. Это захватывает, как американские горки (только без страховки и сломанные).

- Некоторые даже хвастаются, что смогли раздеться в публичном месте, заняться попрошайничеством…

- Это дает мощный выброс адреналина и одновременно заставляет человека отказаться от привычных норм морали и нравственности. Это плохо не потому что «некрасиво», а потому что психика должна опираться на свои ценности и внутренние ориентиры. Их сбивают намеренно, чтобы еще больше запутать и подчинить себе участника тренинга. После этого у людей чрезвычайное возбуждение, горящие глаза, как у сектанта, заметное снижение контакта с реальностью, растерянность в быту, плаксивость без причин и ряд других эмоций.

- Как спасти таких людей?

- Если клиент серьезно пострадал после тренинга, то реабилитация может быть длительной и сложной, с привлечением врача-психиатра. Первая часть работы направлена на выход из «транса», состояния оглушения, которое держится довольно долго, от пары дней до нескольких месяцев. После переживания эмоционального кризиса накатывает или усиливается депрессивное состояние, с которым приходится работать длительно и интенсивно.

- Вы объясняете, как людям не попасть снова в секту?

- Да, говорим об отличиях опасных тренингов от профессиональных. Людей должны насторожить мгновенные изменения в жизни, клятвы и гарантии, подписка о неразглашении, прикрепление к новым участников кураторов, капитанов из числа «бывалых». Их цель - ваши деньги. Будут убеждать в том, что здесь вас любят, о вас заботятся, с вами дружат, звонят, зовут на встречи и досуг. Скажите, что у вас финансовые трудности, и вас сразу оставят в покое.