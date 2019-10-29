"Обернется против нее": молодой муж Лолиты вышел из себя

Развод Лолиты Милявской и ее молодого мужа Дмитрия Иванова обрастает новыми подробностями. 55-летняя певица подала иск о признании недействительным своего брака, назвав его фиктивным. В свою очередь, адвокат артистки заявил, что Иванов требует миллионные гонорары за подробности семейной жизни со звездой.

В начале октября тренер по сквошу Дмитрий Иванов подал иск о разводе в Басманный суд Москвы. Сама же Лолита Милявская, узнав, что муж ей изменял, а последний год так и вовсе содержал на ее деньги новую пассию - косметолога из Белоруссии, требует признать фиктивным свой пятый брак. В последнее время она называет молодого супруга не иначе как "альфонсом" и "кровососом".

Сам Иванов сильно удивился, узнав, что его благоверная пытается доказать, что их брак был фиктивным. Он заявил, что все у них было по любви: "Я думаю, то, что она делает, обернется против нее же. На меня льется грязь, угрозы, в соцсетях пишут, какой я подонок и негодяй… Я думаю, когда люди цивилизованные и воспитанные, они должны расставаться не так. Неприятно, некрасиво. Но пусть это останется на совести Лолы. Она делает, как считает нужным".

По его словам, когда они решили пожениться, то он сам предложил заключить брачный договор. "Когда мы начинали отношения, Лола сказала, что предыдущий муж воровал у нее деньги. Поэтому я настоял на том, чтобы составить брачный договор. Пошли к нотариусу и все сделали. У нас нет ни детей совместных, ни имущества. Это ни для кого не секрет",- рассказал мужчина kp.ru.

При этом слухи о том, что он якобы год содержал другую женщину на деньги жены, вывели Иванова из себя: "Ну что за бред? Как вы вообще себе это представляете? То есть Лола мне дает деньги, а я эти деньги отдаю другому человеку? Ну как это может быть? Это ложь".

Напомним, в начале июля Лолита Милявская объявила о расставании с супругом Дмитрием Ивановым. А в начале октября появилась информация, что мужчина завел молодую любовницу Ольгу Кулиеву. Владелицу косметологической клиники и тренера по сквошу заметили на свадьбе общего друга в Литве. 44-летний спортсмен буквально глаз не сводил с 40-летней пассии. Поговаривают, что Дмитрий живет за счет Кулиевой, так как та неплохо зарабатывает.

Сама Лолита эмоционально отреагировала на новость об измене. "Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву». Честно, для меня это не сюрприз, я - женщина взрослая, умная", - заметила звезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лолита назвала неверного мужа кровососом

55-летняя певица стала приходить в себя после расставания с Дмитрием Ивановым (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Ольга тоже хорошо зарабатывает": муж Лолиты завел любовницу, когда еще жил с певицей

Всплыли неожиданные подробности развода Лолиты Милявской и ее молодого мужа Дмитрия Иванова, с которым артистка прожила девять лет. Оказывается, истинной причиной расставания певицы и тренера по сквошу стала другая женщина

Бывший муж Лолиты готов раскрыть подробности их семейной жизни за миллионы

По мнению адвоката Лолиты Милявской, бывший супруг артистки неспроста делает процесс развода публичным. Он создает шумиху и "набивает" цену (подробнее)