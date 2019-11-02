Металлоинвест провел конкурс инновационных технологий

Цель конкурса - улучшить операционные процессы внутри компании с помощью цифровых решений. В конкурсе приняли участие более 120 IT-сотрудников, которые работают на Лебединском и Михаи ловском ГОКах, ОЭМК, Уральскои Стали и в Центре Инновации .

«МИР БЫСТРО МЕНЯЕТСЯ»

В жюри конкурса вошли руководители Металлоинвеста, JSA Group (IT-дочка Металлоинвеста, находится под управлением "ИКС-Холдинга") и Accenture (консультант, Металлоинвеста по внедрению цифровых решении ). В шорт-лист попали 16 проектов в различных номинациях. И уже из них выбрали трех победителей (см. «Подробно»).

- Мир быстро меняется, и будущее уже здесь, - говорит Олег Лактюшин, директор департамента по информационным технологиям УК «Металлоинвест». - Самое важное для внедрения инновации и развития новых компетенции сотрудников – это готовность работать с нестандартными задачами и понимание необходимости изменении . Наш конкурс собрал именно таких людеи - драи веров изменении , которые двигают нашу компанию вперед.

ПОИСК СТАРТАПОВ НАЧИНАЕТСЯ ВНУТРИ

- Одна из наших приоритетных задач - развитие персонала. Мы стремимся обеспечить карьерные возможности для наиболее талантливых сотрудников и создавать потенциально прорывные стартапы внутри компании, а не только инвестировать во внешние разработки, - объясняет Юлия Шуткина, вице-президент «ИКС Холдинга». - Схожии подход практиковали многие быстрорастущие IT-корпорации. Например, в Google было правило о 20% рабочего времени, выделяемого на личные проекты сотрудников. Благодаря ему появились такие сервисы, как GMail и AdSense".

«ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВДОХНОВЛЯЮТ»

Эффект от конкурса в том, что компания повышает производительность труда, а сами конкурсанты получают мощный заряд мотивации.

- Опыт и технологии интеллектуальной диспетчеризации могут быть тиражированы на другие предприятия компании. Также этот набор технологий может быть оформлен и как решение для внешнего рынка, - говорит Владимир Алехин, чей проект занял второе место.

- Радует, что наша идея получила поддержку, и руководство заинтересовано во внедрении такой технологии на производстве. Победа в конкурсе мотивирует на дальнейшие исследования, - говорит Владимир Моисеев, инженер-программист, ставший победителем конкурса.

При этом внедряются не только проекты победителей, но и решения, которые предложили другие участники. Некоторых, особенно активных инноваторов, отметили специальными призами.

- Такие конкурсы действительно вдохновляют и мотивируют на дополнительную работу по поиску эффективных идей. Рассказал коллегам о финале, многие «загорелись» поучаствовать в конкурсе в будущем, - говорит Сергей Матвеев, начальник управления коммуникаций и средств связи JSA Group, Уральская Сталь, победитель в номинации «Технологическая идея».

Фото: Пресс-служба компании "Металлоинвест"

ПОДРОБНО

Что предложили победители

1 место

Проект «Неи росетевая система контроля достоверности формирования пакета».

Разработчики - Андреи Фомин и Владимир Моисеев (ОЭМК).

Главная идея - запуск автоматизированнои технологии, которая с помощью машинного зрения на базе неи ронных сетеи сможет распознавать готовую продукцию во избежание «смешивания» металла в пакете (наличие заготовок из других партии ).

2 место

Проект «Интеллектуальная система диспетчеризации рудо-транспортных операции на предприятии»

Авторы - Владимир Алехин и Сергей Лемехов (ЛГОК).

Проект призван автоматизировать и упорядочить прием, обработку и хранение данных о работе горно-транспортного комплекса.

3 место

Проект «Паспорт сотрудника Металлоинвест».

Авторы - Евгении Прохоров (Центр Инновации ) и Александр Плутахин (ОЭМК).

Цель проекта - объединить и оптимизировать имеющиеся сервисы, увеличить прозрачность работы сотрудников компании, а также повысить их мобильность.