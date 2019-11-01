2019-11-01T18:40:00+03:00
Общество

Гидрометцентр обещает “розовую зиму”. Что это значит

А как же синий иней и мороз, красный нос?
Юлия СМИРНОВА
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Нас ждет розовая зимаНас ждет розовая зимаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россиян ждет “розовая зима”. Таким прогнозом огорошил в пяттницу, 1 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Здравствуйте, приехали. Белый снег знаем. Синий иней слышали. Мороз, красный нос – святое. Но чтобы розовая зима? Это что, розы зацветут из-за глобального потепления? Или розовый снег выпадет?

На самом деле все прозаично. Метеорологи на картах с прогнозами розовыми цветом обозначают территории, где температура будет близка к климатическим нормам или чуть выше их. И сейчас таким цветом окрашена большая часть территории России в прогнозах на каждый месяц холодного полугодия, вплоть до марта 2020-го. В том числе и Московская область.

- В целом зима ожидается не холодной, температурный фон - около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете - даже боюсь слово произносить - розовом, - пояснил Роман Вильфанд непривычный термин.

Россиян ждет “розовая зима”. Фото: http://www.meteorf.ru

Россиян ждет “розовая зима”. Фото: http://www.meteorf.ru

Когда температура ожидается намного выше норма – на картах используют красный цвет. Если чуть холоднее, чем обычно, - голубой, холода по полной программе – синий. Так что розовой зиме вполне можно радоваться. Могли б припугнуть посинением всей страны.

Но нет, к счастью. Лютой стужи не предвидится. Однако прогнозы на столь долгий срок - штука не очень надёжная, оправдываются в среднем на 67 – 69%. Кроме того, речь идёт о средней температуре за месяц. А сложиться она может недели оттепели и недели сурового мороза. Такие "нервные" скачки погоды характерны для зим XXI века.

...Но красный снег все-таки бывает

Такой можно увидеть около Полярного круга или на высокогорье. Когда снег просто лежит, он имеет слегка заметный малиновый оттенок, но если на него наступить – покраснеет, как шапка Деда Мороза.

В странном оттенке снега виновата одноклеточная водоросль хламидомонада снежная Фото: EAST NEWS

В странном оттенке снега виновата одноклеточная водоросль хламидомонада снежнаяФото: EAST NEWS

И опять же никакой мистики. Исключительно биология. В странном оттенке виновата одноклеточная водоросль хламидомонада снежная, объясняют в Антарктическом научно-исследовательском институте. Живет она при температуре не выше +4 градусов, тепла не любит. Хламидомонада содержит вещество астаксантин – каротиноид красного цвета. Кроме яркого цвета, у хламидомонадного снега еще и совсем уж нелогичный зимой арбузный запах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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