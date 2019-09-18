Паулина Андреева произвела фурор на свадьбе с Бондарчуком

Свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, похоже, войдет в историю светской хроники как самое закрытое событие года. Новобрачные и гости показали чудеса конспирации, перемещаясь по Петербургу как заправские шпионы. Да и фотографий с торжества - кот наплакал. Именитый режиссер изначально попросил гостей не вести видео- и фотосъемку. Однако самый главный снимок все-таки стал достоянием общественности.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук отправились под венец в Юсуповскомдворце. Именно на сцене домашнего театра состоялась торжественная регистрация брака 52-летнего режиссера и 30-летней актрисы. Они держались за руки и не сводили друг с друга влюбленных глаз. Регистрация продолжалась не более 40 минут.

Обручальные кольца молодые выбрали без увесистых каратников. Паулина не любит украшения, которое оттягивают руку.

_paulina_andreeva_ Свадебное платье Паулины Андреевой, по слухам, расшито натуральными камнями

Во время церемонии гости хлюпали носами и утирали слезы счастья и радости за брачующихся. Не уставали они восхищаться и красотой невесты.

Что касается нарядов, то жених надел классический смокинг. А невеста предстала в шикарном свадебном платье с огромным шлейфом, расшитым вручную камнями. Доподлинно не известно, но, поговаривают, что камни натуральные.

Наряд был изготовлен для Паулины друзьями - дизайнерами бренда Maison Bohemique. По самым скромным расчетам, такое платье стоит от 300 тысяч рублей. А если слухи о натуральных камнях окажутся правдой, то страшно представить истинную стоимость красоты.

На следующий день после свадьбы Андреева в своем блоге разместила фотографию, на которой предстала в свадебном платье. Снимок произвел фурор. "Невероятно красиво!", "Рисунок на шлейфе сочетается с интерьером. Пусть ваш брак хранит Господь! Аминь!", "Нереально красиво", "Ох, Паола, вы великолепны", "Сама нежность!", "Необыкновенная красота!", "Самая прекрасная невеста", "Необычайно красивое фото и невеста", "Какая ж вы красивая", "Какая красавица, потрясающе, настоящая принцесса!", "Шикарная дива", - лют елей подписчки.

Кстати, после регистрации молодожены и их гости перебрались на Невский проспект. В особняке под названием Дом Беггровых гуляли и веселились до глубокой ночи. Там невеста переоделась в дерзкое мини жемчужного цвета опять-таки от Maison Bohemique.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732619" frameborder="0"></iframe> Видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой: Кто из гостей приехал на торжество в Петербург.Иван МАСЛОВ, Роман ЛЯЛИН

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