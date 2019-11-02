Пятьдесят оттенков Градского

Он любит себя. Рассказывает, что 40 лет собирает аншлаги, зовет Аллу Пугачеву безголосой и трезво оценивает свои возможности: «Соревноваться в России мне не с кем». Он редко идет на компромиссы, ценит прямоту и правду. Однажды Микки Рурк вслух позавидовал Градскому, у которого все брали автографы, - дело было в американском ресторане.

Александр Градский. 1987 годФото: фотохроника ТАСС.

При всей одиозности и авторитаризме в душе он - нежный романтик и сентиментальный отец. И что бы ни происходило с Александром Градским на разных этапах пути - случались и провалы, он остается блестящим русским вокалистом и композитором, прогремевшим в 70-е на весь мир (это не шутка). Модных современных певцов - тьма. Но никого из них авторитетный журнал Billboard не признавал «звездой года» за вклад в мировую музыку (партии в фильме Кончаловского «Романс о влюбленных»). С Градским такое случилось в 1974 году, в 25 лет. Статус «звезда года» - недосягаемая историческая, как сказал бы маэстро, фигня, во многом определившая самооценку музыканта на всю жизнь. Потом случилась рок-опера «Стадион», в которой спели все известные на тот момент артисты (Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Михаил Боярский и др.). Полеты в США и работа с Лайзой Миннелли, музыка и вокальные партии в десятках советских фильмов и дружба с гениальным Эдуардом Артемьевым на много-много лет.

Четыре года назад четвертая подруга жизни маэстро Марина Коташенко родила ему сына СашуФото: Борис КУДРЯВОВ

Но в отличие от Артемьева Градский обрел статус мэтра незаметно для многих. Рядовой слушатель вряд ли сможет навскидку назвать пятерку хитов артиста. Сразу всплывет бронебойный шлягер «Как молоды мы были», а потом придется подумать. Он уверяет, что сорок лет подряд полные залы. Хотя всего 10 лет назад, когда мне довелось брать интервью у Градского в его квартире в Козицком переулке, так не казалось: к 60-летию композитор выпустил наконец рок-оперу «Мастер и Маргарита». Многострадальный, титанический, но никем не оцененный труд. Пластинку в итоге он продавал сам. «Соберите побольше заказов да заезжайте - партией и отдам, чего по диску брать», - вежливо предлагал мэтр.

А потом грянул «Голос». Именно Градский был главной «девочкой-скандал» в шоу. До эфира редко долетали осколки гнева маэстро, помогал монтаж. Но все участники проекта помнят, как он крыл благим матом Леонида Агутина за слив певицы Севары. Как метал молнии, если звук выставили не так, как ему пожелалось. Как призывал отца Фотия снять рясу, потому что поющий священник - это «спекуляция»...

А потом грянул «Голос». Именно Градский был главной «девочкой-скандал» в шоуФото: EAST NEWS

Александр Борисович обязан вокальному проекту перезапуском карьеры. После «Голоса» он смог достроить и открыть собственный музыкальный театр в центре Москвы. Помещения бывшего кинотеатра «Буревестник» отдал Градскому еще Лужков, но потом запуск заморозился, начались суды за здание и безденежье. Музыкант сам был и маляром, и адвокатом. Наконец, он зажил полноценной жизнью худрука в свое удовольствие, при этом часто гастролируя. А еще купил просторную квартиру в ЖК на Мосфильмовской и сделал ремонт. Платили ему, как шептались, миллион долларов в «Голосе» или нет - так и остается тайной.

Градский ни за что не признает себя нежным. Хотя всем, кто видел, как Александр Борисович общается с дочкой Машей (32 года, вышла замуж, занимается строительным бизнесом) за кулисами «Голоса», или его глаза во время шуточного выступления сына Даниила (37 лет, отучился в Лондоне) в шоу, очевидно: отец души в них не чает.

Градский обрел статус мэтра незаметно для многихФото: фотохроника ТАСС.

Четыре года назад четвертая подруга жизни маэстро Марина Коташенко родила ему сына Сашу, который уже играет в футбол (Градский всегда болел за «Спартак»), на фортепиано и выучил названия почти всех стран планеты с помощью атласа. А в октябре Градский снова стал отцом, в 69 лет: жена родила ему сына Ваню. Всем бы нам такого огня в душе...

Юбилей Градский встретит традиционно - на сцене. В окружении близких выступит в «Крокус Сити Холле», а продолжит в родном театре «Градский Холл». «КП» от души поздравляет Александра Борисовича с днем рождения и желает ему сохранять заряд дерзости и никогда не менять пластинку.

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