Посвящал баллады при луне: Все музы Александра Градского

3 ноября «великому и ужасному» АБГ, как называют Александра Борисовича Градского в музыкальной тусовке, исполнится 70 лет. И пусть рейтинги «Голоса» звездный наставник уже не рвет, его популярность от этого меньше не стала: артист все так же дает концерты, все так же «нянчится» с молодыми звездочками в своем музыкальном театре «Градский Hall».

Но главное удовольствие для молодого отца – нянчить своих сыновей-карапузов: одному недавно исполнилось пять, другому – год. С их матерью, моделью и актрисой Мариной Коташенко певец счастлив уже 16 лет, хотя до ЗАГСа пара так и не дошла. На публике они появляются редко и позировать репортерам не любят. Лишь иногда нет-нет да и подловят папарацци парочку где-нибудь на пляже, чтобы сделать пару карикатурных кадров, как точеная красавица-блондинка обнимает грузного и седого мужа. Вот уж где 35-летняя разница в возрасте видна на лицо…

Хотя самого Градского эти условности нисколько не смущают.

- Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты, - вспоминал артист в своих интервью. - И решил: если я с ней не познакомлюсь, никогда себе этого не прощу! Хотя я был в тот момент не в лучшей форме - грязный, возвращался со стройки. Не испытывал никакой уверенности, что она захочет со мной знакомиться. И тогда я сказал сакраментальную фразу: «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории, к легенде то есть!» - и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила…

Певец уверен, что он далеко не самый богатый, молодой и красивый мужчина, на которого модель Коташенко могла бы заполучить в мужья:

- Но на Марину подействовало, что я творческий человек. Если женщина видит такого, но при этом он еще и не сумасшедший, не напивается, валяясь на полу и излагая философские истины, это ее цепляет!

Между тем, официально Градский был женат трижды – и все его законные супруги, как на подбор, были красавицами.

Первой женой будущей «легенды» стала его однокурсница по Гнесинке Наталья Смирнова. Фото: личный архив

БРАК №1: СТУДЕНЧЕСКИЙ-МИМОЛЕТНЫЙ

Первой женой будущей «легенды» стала его однокурсница по Гнесинке Наталья Смирнова. 1973 год для начинающего певца Градского стал годом серьезных поступков: он выпустил свою первую грампластинку и сделал предложение подруге. Свой первый брак певец называет «молодежным поступком – студенту Саше Градскому тогда было всего 24.

- Поначалу у нас были чудесные отношения, которые постепенно стали исчезать. И мы решили: вот сейчас поженимся — и все восстановится, - признавался потом Градский. - Пошли, поженились, а через три месяца, когда поняли, что ничего не восстанавливается, пожали друг другу руки, поцеловались и разошлись.

Кстати, от мужа Смирнова ушла к его хорошему другу, музыканту Глебу Маю, с которым прожила много лет.

Со второй супругой, актрисой Анастасией Вертинской певец в 1976 году закрутил курортный роман в Крыму. Фото: личный архив

БРАК №2: ЗВЕЗДНЫЙ

Со второй супругой, актрисой Анастасией Вертинской певец в 1976 году закрутил курортный роман в Крыму, где он давал концерт, а она отдыхала с друзьями.

- Она вышла на дорогу, поймала попутный грузовик – ЗИЛ-130 - и приехала ко мне. В это время я, вполне кирной после ночных возлияний, сидел на берегу моря в рассуждении, не броситься ли в воду, дабы охладиться, - рассказывал музыкант. - Вдруг рядом возникает девушка в домашнем халате, поддатая, в треснутых, как у булгаковского персонажа, очках: «Вот так мы, значит, отдыхаем?». Мы сразу слились в крымском экстазе. Попали на какую-то безумную пьянку, шатались по горам, ели барана, пили вино, прилично бухие гуляли по лесным тропинкам и просто очень сблизились…

В этом браке Градскому пришлось воспитывать мальчика Степу – сына Вертинской о первого мужа Никиты Михалкова. Пару раз, по собственному признанию, Градский даже разговаривал с ним - мол, неплохо бы тебе зайти к сыну… Однако, спустя пару лет Александр и Анастасия разъехались, а в 1980-м официально развелись. С тех пор в интервью актриса называет бывшего мужа не иначе как «Гадский», впрочем, не объясняя причин своей неприязни.

В 1980 году Александр женился на 18-летней красавице-студентке Щукинского училища Ольге. Фото: личный архив

БРАК №3: ПО ЗАЛЕТУ И НАДОЛГО

В том же 1980 году Александр женился на 18-летней красавице-студентке Щукинского училища Ольге Фартышевой, которая почти четверть века была «женой гения». Ни свадьбы, ни детей Градский тогда не хотел, но Ольга вдруг забеременела.

- Передо мной встал вопрос: то ли отказываться от неожиданного ребенка, то ли жениться, - рассуждал потом мэтр. – Я только развелся, думал: неужели опять в ярмо?! Оля, однако, на меня не наезжала. Как-то утром я посадил ее в машину, мы выехали на Ленинский проспект, и я притормозил у ЗАГСа. Она вышла: «Ну и ну! Ты что, жениться надумал?» - «А ты возражаешь?» - «Нет, не возражаю». В ноябре мы поженились, а в марте у нас родился ребенок. Все это считаю замечательным решением и прекрасным действием, хоть и спонтанным.

В браке они прожили до 2001 года, а после развода дети – сын и дочь – остались с отцом.