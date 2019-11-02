"Все понимают, какой у него стресс": изможденный Петр Чернышов еле держится

После неожиданного появления на публике Петра Чернышова, чей внешний вид вызвал немало тревог, и заявления его коллеги по ледовому шоу Татьяны Навки о сборе средств для Анастасии Заворотнюк у поклонников не осталось сомнений в том, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" борется с онкологическим заболеванием. Все это время рядом с актрисой постоянно находятся ее самые близкие люди - муж, мама и дети.

Однако теперь обыватели сильно переживают еще и за супруга Анастасии Завроротнюк. Судя по последним фото Петр Чернышов сильно похудел и выглядит изможденным. Публика в соцсетях пишет слова поддержки не только в адрес актрисы, но и ее мужа.

Меж тем, по словам сотрудника команды Татьяны Навки, фигуриста лишний раз никто не трогает, видя, что мужчина и так еле держится. Даже стоял вопрос о том, сможет ли Чернышев принять участие в шоу. Но он от участия в проекте, несмотря на непростую жизненную ситуацию, не отказался.

ponarushka Петр Чернышев появился буквально на пару минут для общего фото

"Петр отрабатывает все концерты на льду. Настроение у него, скажем так, более-менее. Все понимают, какой у него стресс. Мы его лишний раз его не трогаем. Мы поддерживаем его", - цитирует проджект-менеджера "Navka Show" Егора Разумовского Тeleprogramma.pro.

В свою очередь, Татьяна Навка объявила о том, что хочет выразить Чернышову и Заворотнюк свою любовь и оказать им посильную помощь. "Мы приняли решение передать все средства от показа спектакля «Аленький цветочек» в поддержку Анастасии Заворотнюк, а также женщин, продолжающих бороться с онкологическими заболеваниями", - говорится на официальном сайте "Navka Show".

Олимпийская чемпионка назвала Анастасию светлым и искренним человеком. И при этом отметила, что за ее внешней хрупкостью и красотой скрывается непоколебимая воля. Фигуристка верит, что актриса справится тяжелым недугом.

Напомним, Петр Чернышов впервые за долгое время появился на публике 31 октября в Санкт-Петербурге на премьере ледового мюзикла "Руслан и Людмила". Перед выступлением артисты пообщались с прессой. Петра Чернышева среди них не оказалось. Однако под конец мероприятия он все же появился буквально на пару минут для общего фото. А потом быстро ушел.