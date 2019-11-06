Россия списала Африке $20 млрд долгов: Разбазаривание средств или точный расчет?

Событие № 1 осеннего политсезона - грандиозный российско-африканский форум в Сочи. Делегации из всех 54 стран континента, в том числе 45 - на уровне глав государств... 92 контракта на триллион рублей... 800 журналистов из 43 стран... Такого не было даже во времена СССР!

Но победные реляции сопровождались новостью, у многих вызвавшей вопросы. Стало известно, что Россия списала африканским странам долги на сумму свыше $20 млрд. При этом буквально день в день с открытием форума глава Пенсионного фонда заявил:

- Для индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 млрд руб. ($5,75 млрд. - Ред.), и таких денег у нас сейчас нет.

Так что же, получается, мы помогаем непонятным зарубежным партнерам за народный счет? Или, наоборот, идем к новым геополитическим победам? Об этом на страницах «КП» поспорили эксперты.

МНЕНИЕ ПУБЛИЦИСТА: «ОДНОЗНАЧНО ПРОТИВ»

Юлия Латынина, журналист и писатель:

Мы вкладывали в Каддафи и Омара Башира - и где они сейчас?

- Все африканские вожди, сидевшие в сочинском зале, встретили наш аттракцион невиданной щедрости могучими аплодисментами. Но мне интересно, а что по этому поводу подумали российские врачи?

Сумма в $20 млрд близка к сумме всех региональных бюджетов на здравоохранение. Средняя зарплата врача в Красноярске, согласно Росстату, 50 тыс. рублей. Я, мягко говоря, не уверена, что Росстат говорит правду, но пусть. То есть без этих «африканских подарков» наш врач, по моим подсчетам, спокойно получал бы порядка 110 тысяч.

Вообще мы при нынешних властях простили в миллиардах долларов: Кубе - 31,7; Ираку - 21,5; Монголии - 11,1; Афганистану - 11; КНДР - 10; Сирии - 9,8; Вьетнаму - 9,5; Лаосу - «всего» меньше миллиарда. И теперь вот еще Африке - двадцать. Я не всех тут упомянула, но в сумме набирается на $100 - 120 миллиардов. Кстати, для сравнения, за все время Ельцина было прощено: Анголе - $3,5 млрд, Никарагуа - $2,5 млрд.

Юлия Латынина.Фото: Евгения ГУСЕВА

А я думаю, давайте проведем конкурс среди врачей. Вы чего хотите: чтобы у вас зарплата была 110 тысяч? Или чтобы мы помогали голодающим африканским странам? Зато нам, конечно, будут рассказывать про геополитику, какое мы тут невероятное влияние получим вместе с рудниками и приисками.

Но это бред. Почему? Есть страна, которой Африка действительно нужна. Эта страна называется Китай. У него гигантская промышленность и недостаток природных ресурсов (которые эта промышленность как раз должна потреблять). В России же ситуация обратная. Огромное количество природных ресурсов, но надежд на создание постиндустриальной экономики нет. В этих условиях новые (африканские) ресурсы нам просто не нужны. Они просто составят конкуренцию российским ресурсам, которые мы тоже экспортируем.

Политическое влияние? Вот вкладывали мы деньги в Омара Башира - где Башир? (Был главой Судана с 1989 года, смещен в ходе госпереворота шесть месяцев назад. - Ред.) Вкладывали деньги в Муаммара Каддафи - где сейчас Каддафи? (Правил Ливией с 1969 года, свергнут и убит в 2011 году. - Ред.). Но, конечно, у нас все свои проблемы решены - можем теперь решать проблемы Алжира!

Вот я и предлагаю называть вещи своими именами: мы жертвуем на диктаторов, вместо того чтобы жертвовать на своих детей, которые умирают от заболеваний, от каких в развитых странах давно умеют лечить.

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА: «СКОРЕЕ ПРОТИВ»

Леонид Хазанов, кандидат экономических наук:

Получим меньше, чем спишем

- Африканским странам нечем нам заплатить? Так пусть бесплатно поставляют в нашу страну свои бананы, манго, ананасы и другие экзотические фрукты. В детских домах или пансионатах для ветеранов будут только рады. Причем не просто поставляют, а обеспечивают доставку за свой счет, фрахтуют суда - в общей сумме долга такие расходы окажутся незначительными.

А если серьезно, то нам надо прекратить заниматься благотворительностью. Не мешало бы главам африканских государств понять одну простую истину: Россия может прекрасно прожить, и не тратясь на них. Ведь, по сути, южный континент нам интересен лишь для сбыта минеральных удобрений. Возможно, для продаж сельхозтехники, грузовых автомобилей и какой-нибудь экзотической мелочовки типа солнечных батарей. Но не более.

А теперь считаем. Списав странам Африки долгов на $20 млрд, мы заключили с ними соглашений и контрактов на 0,8 - 1 трлн рублей, то есть по нынешнему курсу на $12 - 16 млрд. Счет явно не в нашу пользу. Это не говоря о том, что подписать какой-нибудь «протокол о намерениях» мало: надо его еще реализовать и получить за контракт оплату, с чем в африканских реалиях могут возникнуть проблемы.

Леонид Хазанов. Фото: twitter.com

Более того, сомневаюсь, что даже эти «протоколы о намерениях» обернутся реальными денежными поступлениями в бюджет России. Конкретный пример: наши геологи подписали соглашения и меморандумы с Руандой, Экваториальной Гвинеей, Южным Суданом. И по логике в будущем должны получить от их властей хорошие контракты на ведение геолого-разведочных работ. Но эти республики слишком бедны, чтобы достойно оплачивать труд российских геологов. Скажем, Южный Судан находится на 179-м месте из 187 по уровню подушевого ВВП. Бюджет любого из этих государств просто не потянет финансирование полномасштабной геологоразведки, способной привести к выявлению больших рентабельных месторождений.

Значит, скорее всего, эти работы оплатит... российский же бюджет, выдав новым партнерам новые кредиты. Которые, очень возможно, когда-нибудь безвозвратно спишут точно так же, как нынешние.

И еще. Есть угроза, что результатами такой геологоразведки воспользуются отнюдь не отечественные, а китайские компании, успешно колонизирующие Африку для освоения ее месторождений и поставок минерального сырья в КНР. Так что я как налогоплательщик не вижу смысла в финансировании работы российских геологов на этом континенте, от которого мне никакой денежной отдачи не будет.

МНЕНИЕ ПОЛИТОЛОГА: «ЗА»

Кирилл Колесниченко, кандидат политических наук, доцент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ):

А почему вы вообще уверены, что это живые деньги?

- С самым очевидным аргументом против - все эти миллиарды лучше бы потратить на социальную сферу - спорить сложно. В том числе потому, что положительный эффект от списания долгов проявится лишь в долгосрочной перспективе, да и плюсы подобного решения, на первый взгляд, неочевидны. Но они есть.

Многие почему-то думают, будто речь идет о некой реальной сумме в живых деньгах, с которой мы расстаемся. Но на деле долги образовались давно, еще во времена СССР, за счет экономической помощи и поставок вооружения и военной техники «на строительство и защиту социализма в освободившихся от колониальной зависимости странах». С тех пор во многих государствах Африки сменились политические режимы и элиты. И даже если страна официально признает долг, выплачивать его все равно нечем: у большинства должников нет ни золотовалютных резервов, ни денег в бюджете, ни каких-либо активов (например, заводов и фабрик) на такую сумму. То есть 90% этих долгов - в принципе невозвратные.

Кирилл Колесниченко.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Но, я полагаю, что с каждой конкретной страной Москва предварительно обсуждала возможности дальнейшего сотрудничества. И взамен на «широкий жест» мы получим право выхода на африканские рынки для российских компаний.

Это очень богатый континент, за последнее десятилетие технологии геологоразведки шагнули вперед, даже в самых бедных африканских странах открываются новые запасы полезных ископаемых - золото, алмазы, нефть, редкоземельные металлы... И эксклюзивное право на их разработку может быть предоставлено российским компаниям. Не говоря уже о том, что закупать грузовики для обслуживания новых месторождений будут, условно говоря, у российского КамАЗа, а не только у немцев, китайцев или американцев.

Еще один момент: в Африке очень много советского вооружения и военной техники, здесь есть возможность и получения контрактов на модернизацию устаревающей техники, и поставки нового оружия, и подготовки специалистов. Хотя, конечно, конкретный экономический эффект от таких проектов сейчас оценить сложно, и проявляться он будет постепенно.

Менее очевидный для широкой публики аспект: в Африке до сих пор огромные темпы прироста населения. По подсчетам ООН, к 2050 году этот континент по численности населения обойдет Азию. И, заходя в Африку, мы получаем новые аргументы и рычаги влияния на глобальные политические процессы.

Наконец, многие почему-то думают, что это одна Москва такая добрая и щедрая. Но на самом деле категория «невозвратных долгов развивающимся странам» есть и у США, и у Китая, и других мировых игроков.

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