2019-11-05T14:14:32+03:00
Звезды

"Сами в шоке": беременная жена рэпера Джигана в мини-бикини показала округлившийся живот на Мальдивах

Певец и модель ждут четвертого ребенка
Ольга ЛИБГАРДТ
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Джиган и его супруга Оксана Самойлова подтвердили курсирующие слухи о том, что они снова ждут пополнения в семье.Джиган и его супруга Оксана Самойлова подтвердили курсирующие слухи о том, что они снова ждут пополнения в семье.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Джиган и его супруга Оксана Самойлова подтвердили курсирующие слухи о том, что они снова ждут пополнения в семье. Модель перестала скрывать округлившийся живот. Четвертый ребенок в звездном семействе появится на свет в 2020 году.

Оксана Самойлова и ее супруг рэпер Джиган вместе с тремя дочками улетели на Мальдивы. На берегу океана знаменитости устроили пляжную фотосессию. Оксана предстала в мини-бикини, явив публике округлившийся животик. Модель прекрасно выглядит. А ее супруг буквально светится от счастья. Он нежно обнимает и целует любимую. Рядом с родителями резвятся наследницы звездной четы.

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Сами в шоке
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Оксана подписала новый семейный снимок фразой: "Сами в шоке". Подобная фотография, но с другого ракурса появилась в блоге Джигана. Рэпер поблагодарил небеса и жену за это счастливое событие в их семье: "Спасибо, Всевышний! Спасибо, родная!".

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Спасибо, Всевышний! Спасибо, родная!
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На данный момент Джиган и его жена растят троих дочерей - Ариелу, Лею и Майю. К слову, в рождении их детей можно заметить интересную закономерность. Они появляются на свет каждые три года: в 2011, 2014, 2017. А четвертый ребенок родится в 2020-м.

Звездные родители давно мечтают о сыне. Однако пока не известно, кого носит под сердцем Оксана.

Оксана Самойлова и Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана) познакомились в ночном клубе. Роман пары развивался стремительно. Очень скоро рэпер предложил девушке съездить с ним на курорт. "Пару недель, проведенные у океана, доказали мне - она та, от которой мне нужны дети", - признавался позже Джиган. Они поженились в красивую дату 12.12.12. На свадьбе присутствовала их старшая дочь Ариела, которая родилась в 2011-м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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