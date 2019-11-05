2019-11-05T14:05:35+03:00
В мире

США строит новые базы в Сирии

В Вашингтоне уже не скрывают, что остались в стране только из-за нефти
Александр КОЦ@sashakots
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Американцы действительно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы. Но при этом нарастили свою группировку в нефтеносных районах на востоке СирииАмериканцы действительно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы. Но при этом нарастили свою группировку в нефтеносных районах на востоке СирииФото: REUTERS
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На самом деле, в пресс-конференции Дональда Трампа, на которой он рассказал о ликвидации Аль-Багдади, самым ярким было вовсе не голливудское описание подвига американского спецназа. Впервые тогда от главы Белого дома прозвучало то, о чем все догадывались, а его предшественники прикрывали мантрами об экспорте демократии. «Нам нужна нефть», - честно сказал Трамп. Если, дескать, мы посылаем туда солдат непонятно зачем, то должны же получить и какой-то гешефт (выгоду прим. ред).

- Режим прекращения огня успешно продолжается. Мы чуть отошли, но сохранили нефть, - подтвердил он спустя несколько дней. - Другие пусть патрулируют границу. Нам это не нужно. Нам нужно вернуть солдат домой, но они там остаются, потому что нам надо сохранить контроль над нефтью.

Американцы действительно отвели свои войска от сирийско-турецкой границы. Но при этом нарастили свою группировку в нефтеносных районах на востоке Сирии, особенно - в провинции Дейр-эз-Зор. Именно там, по информации турецких СМИ, сейчас стахановскими темпами идет строительство двух дополнительных баз, где разместится американский контингент. Сюда Вашингтон перебрасывает до 500 военных и десятки единиц техники - под благовидным предлогом защиты нефтяных месторождений на траках подвозят танки и тяжелую артиллерию.

При этом президента США уже давно не смущает, что речь вообще-то идет о суверенном государстве. Которое, во-первых, никому, кроме России, согласие на военное присутствие не давало. А во-вторых, не делегировало права на свои природные ресурсы Соединенным штатам. В итоге складывается парадоксальная ситуация, когда из-за санкций Вашингтона Дамаск не может закупать топливо извне, но вынужден приобретать свою же нефть у курдов, которые находятся под защитой американцев. Часть углеводородов, естественно, под контролем США контрабандой уходит в Ирак, часть - в Турцию, а часть - на оплату присутствия «морских котиков» и «рейнджеров», которых в гости-то никто и не звал. Вот такой «Винн Пух в гостях у Кролика» получается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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