На АЗС «Газпромнефти» начали продавать зимнее дизельное топливо

Автозаправочные станции «Газпромнефть» начали сезонную продажу дизельного топлива. На АЗС сети сейчас реализуется горючее, подходящее для климатических условий того региона, в котором расположены станции. Сезонные продажи особенно актуальны для тех мест, где столбик термометра уже опустился ниже нуля.

Так, на заправках «Газпромнефти» на Урале и в Сибири в продажу поступило зимнее дизельное топливо с предельной температурой фильтруемости до - 32 °С. В регионах, расположенных в центральной части России, где погода пока остается по-осеннему теплой, на АЗС реализуют межсезонное топливо с предельной температурой фильтруемости до - 20°С. Узнать, какое именно дизельное топливо продается в данный момент на автозаправках, можно у персонала АЗС либо в паспортах качества. Такие паспорта можно найти на каждой станции в свободном доступе в уголке покупателя.

Стоимость горючего также отличается в зависимости от его типа - зимнее дизельное топливо стоит дороже летнего. Более высокая цена складывается из повышенных производственных затрат: для производства зимнего топлива требуются дополнительные технологические процессы.