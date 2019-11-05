2019-11-05T15:31:25+03:00
Авто

На АЗС «Газпромнефти» начали продавать зимнее дизельное топливо

Заправки сети во всех регионах переходят на сезонную реализацию горючего
Ксения БОГДАНОВА
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Автозаправочные станции «Газпромнефть» начали сезонную продажу дизельного топлива. На АЗС сети сейчас реализуется горючее, подходящее для климатических условий того региона, в котором расположены станции. Сезонные продажи особенно актуальны для тех мест, где столбик термометра уже опустился ниже нуля.

Так, на заправках «Газпромнефти» на Урале и в Сибири в продажу поступило зимнее дизельное топливо с предельной температурой фильтруемости до - 32 °С. В регионах, расположенных в центральной части России, где погода пока остается по-осеннему теплой, на АЗС реализуют межсезонное топливо с предельной температурой фильтруемости до - 20°С. Узнать, какое именно дизельное топливо продается в данный момент на автозаправках, можно у персонала АЗС либо в паспортах качества. Такие паспорта можно найти на каждой станции в свободном доступе в уголке покупателя.

Стоимость горючего также отличается в зависимости от его типа - зимнее дизельное топливо стоит дороже летнего. Более высокая цена складывается из повышенных производственных затрат: для производства зимнего топлива требуются дополнительные технологические процессы.

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