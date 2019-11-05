2019-11-05T17:10:39+03:00
Звезды

"Дама просто отпад": Настасья Самбурская в прозрачном кружевном белье выставила пышную грудь

Мужчины забились в экстазе при виде раздетой актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Настасья Самбурская.Настасья Самбурская.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Настасья Самбурская - одна из самых ярких российских актрис. Знаменитость активно ведет соцсети и постоянно радует подписчиков новыми фотографиями. Артистка может похвастаться аппетитной фигурой, которую периодически демонстрирует публике.

Настасья Самбурская опубликовала пикантную фотографию. Актриса предстала в прозрачном кружевном белье, выставив на всеобщее обозрение пышную грудь. При этом знаменитость дополнила публикацию довольно ироничным текстом.

samburskayasamburskaya
Когда нечем брать, начинаются сиськи, жопы...
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Настасья осудила тех, которые добивается популярности обнаженкой. При этом актриса заявляет, что уж она-то точно не из таких. "Знаете, я, честно говоря, это не приветствую. Когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды", - написала она.

Публика оценила явную иронию в сообщении своей любимицы. Особенно забились в экстазе от откровенного вида звезды мужчины: "Какой размер, Настенька?", "Они у Вас просто шикарные. Да и сама Вы дама просто отпад", "Сладенькая. Вишенка", "Я заберу тебя в жены", "Зачем ты скрывала такую шикарную грудь?", "Белье супер. А содержимое еще лучше!", "Они настоящие?", "Настя, у тебя родинки такие сексуальные".

Отметим, 32-летняя Настасья Самбурская построила успешную карьеру и исполнила заветную мечту. "Я хочу жить, как миллионерша", - говорила будущая звезда. Девочка из провинции поступила в ГИТИС. Окончив его, играла в театре. Ей повезло получить роль в сериале "Универ". Теперь она ездит на Bentley, отдыхает на заграничных курортах и покупает дорогие вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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