"Дама просто отпад": Настасья Самбурская в прозрачном кружевном белье выставила пышную грудь

Настасья Самбурская - одна из самых ярких российских актрис. Знаменитость активно ведет соцсети и постоянно радует подписчиков новыми фотографиями. Артистка может похвастаться аппетитной фигурой, которую периодически демонстрирует публике.

Настасья Самбурская опубликовала пикантную фотографию. Актриса предстала в прозрачном кружевном белье, выставив на всеобщее обозрение пышную грудь. При этом знаменитость дополнила публикацию довольно ироничным текстом.

samburskaya Когда нечем брать, начинаются сиськи, жопы...

Настасья осудила тех, которые добивается популярности обнаженкой. При этом актриса заявляет, что уж она-то точно не из таких. "Знаете, я, честно говоря, это не приветствую. Когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды", - написала она.

Публика оценила явную иронию в сообщении своей любимицы. Особенно забились в экстазе от откровенного вида звезды мужчины: "Какой размер, Настенька?", "Они у Вас просто шикарные. Да и сама Вы дама просто отпад", "Сладенькая. Вишенка", "Я заберу тебя в жены", "Зачем ты скрывала такую шикарную грудь?", "Белье супер. А содержимое еще лучше!", "Они настоящие?", "Настя, у тебя родинки такие сексуальные".

Отметим, 32-летняя Настасья Самбурская построила успешную карьеру и исполнила заветную мечту. "Я хочу жить, как миллионерша", - говорила будущая звезда. Девочка из провинции поступила в ГИТИС. Окончив его, играла в театре. Ей повезло получить роль в сериале "Универ". Теперь она ездит на Bentley, отдыхает на заграничных курортах и покупает дорогие вещи.