Самбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной

СЕГОДНЯ 05:12 2019-05-08T05:12:08+03:00

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Актриса театра и кино, телеведущая Настасья Самбурская со скандалом покинула Московский драматический театр на Малой Бронной. В своем аккаунте в Instagram она пожаловалась на несправедливое к ней отношение со стороны режиссера театра.

"Хотела уйти из театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за 3 месяца. Но режиссёр Яковлев в срочном порядке решил вывести меня из состава, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон", - написала Самбурская.

Такое отношение к себе актриса назвала свинством. Она отметила, что 10 лет служила в Театре на Малой Бронной, но решила покинуть труппу после прихода приглашенного режиссера, с которым у нее не сложились отношения.

"Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте пожалуйста билеты", - призвала подписчиков Настасья.

Самбурская поступила в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа. Она играла в пяти спектаклях: "Почтигород", "Формалин", "Кроличья нора", "Салемские ведьмы" и "Макбет".

Актриса снялась в нескольких телесериалах: "Обручальное кольцо", "Детективы", "Амазонки". С 2011 года исполняла главную роль студентки и управляющей ночным клубом Кристины Соколовской в сериале "Универ. Новая общага" на телеканале ТНТ. С февраля 2018 также снимается в сериале "Команда Б" на телеканале "СТС".

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ИСТОЧНИК KP.RU