Большая кольцевая линия метро: Собянин утвердил названия 5 новых станций

Сегодня, 5 ноября, на президиуме правительства Москвы мэр Сергей Собянин подписал постановление с новыми названиями 5 строящихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ). Их планируют запустить до конца 2023 года. Все они станут пересадочными на радиальные линии метро. Поэтому новые станции получили имена такие же, как и у станций радиальных линий. Как отмечают в мэрии Москвы, это упростит навигацию для пассажиров метро.

На схеме Большой кольцевой линии:

- станция с проектным названием "Можайская", пересадочная на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро, теперь называется "Кунцевская";

- станция с проектным названием "Шереметьевская", пересадочная на Люблинско-Дмитровскую линию метро, - "Марьина Роща";

- станция с проектным названием "Ржевская", пересадочная на Калужско-Рижскую линию метро, - "Рижская";

- станция с проектным названием "Стромынка", пересадочная на Сокольническую линию метро, - "Сокольники";

- станция с проектным названием "Рубцовская", пересадочная на Арбатско-Покровскую линию метро, - "Электрозаводская".

Напомним, к концу 2023 года новое метрокольцо Москвы соединит все радиальные линии. На Большой кольцевой линии (БКЛ) длиной около 70 километров разместится 31 станция. На большинстве из них откроются пересадки на действующие станции подземки, МЦК, железную дорогу и Московские центральные диаметры (МЦД). К примеру, только на другие линии метро со станций БКЛ в будущем можно будет сделать 23 пересадки. Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами БКЛ станут «Деловой центр», «Савеловская», «Рязанская», «Аминьевское шоссе».

Шесть станций БКЛ запустили в прошлом году. Сейчас на всех участках линии идет проектирование и строительство. При этом готово уже 70 процентов тоннелей.