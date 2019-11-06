Русский язык в школах отделили от родного

Сперва родители школьников сперва не придали значения новому предмету. Подумаешь, стало больше уроков по русскому языку – это ж только к лучшему! Проблемы начались в конце четверти, когда двоечники и троечники получили свои плохие оценки дважды – одна тройка в четверти за русский язык, а вторая – за русский язык как родной.

Дважды обязательный предмет

Всё дело в том, что когда несколько лет назад принимались новые Федеральные образовательные стандарты, родной язык и литература были прописаны в них, как отдельный предмет – как иностранные языки, например. Это было сделано для того, чтобы учесть интересы национальных республик, которые хотели сохранить преподавание на своих собственных языках. Но чтобы русскоязычным детям не пришлось топать со всем классом на татарский или башкирский, ученикам разрешили выбирать язык самостоятельно.

- Иначе получалось, что у русскоязычных детей меньше возможностей и часов для изучения родного, русского языка, - объясняет Роман Дощинский, председатель Ассоциации учителей русского языка и литературы. – При этом, родной язык – это обязательный предмет, по нему должны быть выставлены оценки в аттестат.

Это значит, что ребенок должен посетить, как минимум, 60 уроков родного языка за все школьные годы вместе. А вот в каких классах будут вести этот предмет и сколько раз в неделю, решать самой школе.

Родной якутский в Москве

Но если в республиках для этого были готовы и учителя, и программы, и учебники, то в большинстве других школы оказались в непростой ситуации. Вот где в столице взять преподавателя для изучения якутского языка или какого-нибудь дагестанского диалекта?

- В законе "Об образовании" прописано, что выбор языка гарантируется в пределах возможности школы, - уточняет Роман Дощинский. – То есть, если у школы нет преподавателя по нужному языку, или не набирается группа, то изучать они будут русский. Есть и альтернативные варианты, например, дистанционные курсы, которые школа могла бы засчитать в аттестате. Или сетевое обучение, когда ребёнок изучает родной язык на базе другой школы, где нудный преподаватель есть. Но это пока юридически сложно оформить.

Ещё один затык – с учебниками. Даже если они есть в природе, школы все равно не могут их купить, потому что эти пособия не входят в Федеральный перечень. А просить родителей купить нужные книжки самостоятельно тоже нельзя – все учебные пособия должны предоставляться школой, иначе директору грозит серьезный штраф.

Чувашский вместо английского

Самая большая проблема - со свободным временем. Дети в школе и так перегружены! Санитарные нормы по числу уроков нарушаются тут и там. Где в таких условиях взять время на дополнительный час родного языка в неделю - непонятно. В некоторых регионах урезали третий урок физкультуры, в других выкрутились за счет отказа от второго иностранного языка. Не сокращать же музыку или ИЗО, которых в программе и так кот наплакал. Где-то пришлось пожертвовать и математикой

Самое смешное, что даже в национальных республиках, с которых началась вся эта история, дети тоже начали массово выбирать русский язык в качестве родного. Потому что сдавать ЕГЭ или ГИА придется не по удмуртскому, а по русскому, и терять часы на подготовку никто не хочет.

Вот и получилось, что самым простым выходом из положения стало преподавать в качестве родного языка русский. А все неофициальные “нулевые” уроки и факультативы, которые учителя и так вели, чтобы выдать нужную программу, просто узаконили. Вот только отразилось это, в первую очередь, на детях. Может быть, потом-то они и будут знать русский язык лучше. Вот только сейчас они получают двойные штрафы оценками за один и тот же предмет.

КОНКРЕТНО

Что изучают дети на уроках родного языка:

Лингвистику и культурологию – вспоминают забытые слова, архаизмы и историзмы, знакомятся с крылатыми выражениями и изучают их историю.

Нормы речи – учатся различать тонкие смысловые оттенки слов и употреблять их к месту.

Риторика – тренируются грамотно и красиво выражать свои мысли вслух.

КАК НОВШЕСТВО ПЕДАГОГАМ

Забрали час от математики

- Разработчики программ обычно пишут много заумных предложений,- усмехнулся Александр Овсиевский, директор гимназии № 40 Барнаула. - Мы выделили часы для этого предмета, забрали час от математики. Главная проблема - отсутствие учебников, будем работать только по методическим рекомендациям. Это, конечно, не здорово.

По словам Овсиевского, школы Барнаула вряд ли смогут удовлетворить тех, кто действительно захочет изучать родной язык, например, армянский, грузинский и т.д.

- Детям придется согласиться учить русский, - говорит Александр Георгиевич. - У нас же есть ученики из иностранных государств - все учат русский, никто не требует родной.

Подготовили Марина КОЧНЕВА, Анастасия КОРЯГИНА, «КП» -Алтай».

КСТАТИ

В России дети тратят на домашние задания 4,5 часа. Может, ну ее, эту домашку?!

Оказалось, что российские школьники сидят за уроками чуть ли не больше всех (подробности)