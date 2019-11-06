Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»

Эта программа реализовывается при поддержке Правительства Москвы и Фонда развития Ленского района.

В столице на сегодня около полусотни жителей Поморья проходят лечение, а более 400 человек уже получили необходимую квалифицированную помощь врачей и вернулись домой. Остальные ожидают своей очереди: появления свободных мест в стационарах, согласования приезда с организаторами программы и т.д.

Желающих поехать за здоровьем в Москву становится все больше: во-первых, все расходы на дорогу, лечение, питание и проживание в столице для жителей Ленского района несет компания «Технопарк», а во-вторых, программа уже отработана до самых мелких нюансов и работает без изъянов. В Яренской районной больнице у всех желающих принимают простой медполис и подтвержденный диагноз, потом координаторы программы вносят будущего московского пациента в списки и максимально быстро обеспечивают ему удобную дорогу до столичной клиники.

Для многих жителей северного региона это стало настоящим спасением.

«Я ездила в Москву два раза: сначала сама, а сейчас – с двумя детьми, - рассказывает жительница села Яренск Валентина Владимировна. - Нареканий вообще нет, нас очень хорошо встретили, довезли до места, быстро заселили. Обслуживание и обследование провели на высшем уровне, все было сделано быстро. Я приехала буквально на пять дней, и за этот короткий промежуток успела полностью пройти обследование, которое мне рекомендовано повторять ежегодно».

Посетив столичные стационары и вернувшись домой, поморские пациенты теперь спокойно советуют программу своим родным, друзьям и соседям.

«Все было очень удобно, обследовали культурно, поместили в палату, — вспоминает другая жительница Ленского района Татьяна Николаевна. — Со мной беседовали специалисты, я получала необходимые лекарства…Я сама медик, 43 года отработала в медицине, и считаю, что эта программа работает очень хорошо. У нас в глубинке такое, конечно, нужно, потому что в Архангельск ехать очень далеко, и где-то там жить надо. Из нашего района теперь все ездят лечиться в Москву». Большинство жителей района не скрывают, что благодарны организаторам программы за заботу об их здоровье.

«Меня пригласили снова. Пройдя лечение, я могу приехать, снова обследоваться. И врачи, и младший медицинский персонал — все очень компетентные, дружелюбные и внимательные, — говорит жительница Яренска Валентина. — По стобалльной шкале эту программу можно оценить на 100%. Для нас она просто необходима».

Услышав от своих односельчан восхищенные рассказы о качестве московского здравоохранения, те, кто до этого, возможно, опасались ехать в другой регион на лечение, все чаще принимают решение последовать их примеру и воспользоваться услугами лучших врачей столицы. А бесплатно позвонив в Единый информационный центр по телефону 8−800−511−18−42, жители района могут задать любые вопросы по работе программы и о том, чем она поможет лично им.