«Вижу девиц - начинает подтряхивать»: молодой любовник Надежды Бабкиной заставляет ее изводиться от ревности

Свой долгоиграющий роман Надежда Бабкина и Евгений Гор не любят выставлять напоказ: пресса столько раз «разводила» пару (а они столько же раз отмалчивались), что далеко не все поклонники знают - они все ещё вместе. О том, как 69-летняя артистка умудряется вот уже 16 лет быть интересной своему избраннику (который ровно на 30 лет ее моложе) и почему не выходит замуж, Бабкина рассказала в откровенном интервью.

- Женя делал предложение, но замуж я не собираюсь, - призналась Народная артистка РСФСР. - Зачем парню портить документ? Пусть у него в памяти я останусь такой, какая есть... Порой говорю ему: «Женя, давай найду тебе молодую девку!». А он: «С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Ещё фору им дашь!». И действительно, дам, пока есть силы.

Чтобы держать себя в форме, Бабкина раз в неделю посещает процедуру микротоковой терапии, плюс обертывания, гидромассаж - «все по-взрослому». И хотя это придаёт сил и красоты, порой рядом с молодым Гором артистка чувствует себя неуверенно:

- Он со всеми общается доброжелательно, и когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть потряхивать, - поделилась певица. - Он все это знает и, видимо, провоцирует. Хотя в своё время Женя отвадил всех мужиков, которые звонили, приглашали куда-то.

Надежда Бабкина и Евгений Гор в 2004 году.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Между тем, Евгений Гор, также принимавший участие в интервью изданию StarHit, признался, что его в отношениях все устраивает.

- Штамп в паспорте - формальность, а у нас абсолютное доверие и свобода, - заявил певец. - А ещё для меня это ответ на обвинения, что женился из-за денег и недвижимости. Знайте, ни от кого ничего не требую, да и никогда не хотел.

Между тем, по части доходов этот союз также неравный: заработки Евгения Гора, который поёт в кавер-группе и занимается бизнесом по изготовлению свечей, куда скромнее доходов Надежды Георгиевны - она активно снимается в телепроектах и руководит собственным театром. Напомним, артистка уже была замужем: с супругом-музыкантом Владимиром Заседателевым они прожили почти 20 лет: с 1974 по 1991-й.