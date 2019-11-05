2019-11-05T22:00:20+03:00
Звезды

«Вижу девиц - начинает подтряхивать»: молодой любовник Надежды Бабкиной заставляет ее изводиться от ревности

Все 16 лет отношений с Евгением Гором артистка усиленно худеет и молодеет
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Евгений Гор и Надежда Бабкина.Евгений Гор и Надежда Бабкина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Свой долгоиграющий роман Надежда Бабкина и Евгений Гор не любят выставлять напоказ: пресса столько раз «разводила» пару (а они столько же раз отмалчивались), что далеко не все поклонники знают - они все ещё вместе. О том, как 69-летняя артистка умудряется вот уже 16 лет быть интересной своему избраннику (который ровно на 30 лет ее моложе) и почему не выходит замуж, Бабкина рассказала в откровенном интервью.

- Женя делал предложение, но замуж я не собираюсь, - призналась Народная артистка РСФСР. - Зачем парню портить документ? Пусть у него в памяти я останусь такой, какая есть... Порой говорю ему: «Женя, давай найду тебе молодую девку!». А он: «С ума сошла? На фига она мне, если ты крутая? Ещё фору им дашь!». И действительно, дам, пока есть силы.

Чтобы держать себя в форме, Бабкина раз в неделю посещает процедуру микротоковой терапии, плюс обертывания, гидромассаж - «все по-взрослому». И хотя это придаёт сил и красоты, порой рядом с молодым Гором артистка чувствует себя неуверенно:

- Он со всеми общается доброжелательно, и когда вижу, что болтает с молодыми девицами, меня начинает чуть-чуть потряхивать, - поделилась певица. - Он все это знает и, видимо, провоцирует. Хотя в своё время Женя отвадил всех мужиков, которые звонили, приглашали куда-то.

Надежда Бабкина и Евгений Гор в 2004 году. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Надежда Бабкина и Евгений Гор в 2004 году.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Между тем, Евгений Гор, также принимавший участие в интервью изданию StarHit, признался, что его в отношениях все устраивает.

- Штамп в паспорте - формальность, а у нас абсолютное доверие и свобода, - заявил певец. - А ещё для меня это ответ на обвинения, что женился из-за денег и недвижимости. Знайте, ни от кого ничего не требую, да и никогда не хотел.

Между тем, по части доходов этот союз также неравный: заработки Евгения Гора, который поёт в кавер-группе и занимается бизнесом по изготовлению свечей, куда скромнее доходов Надежды Георгиевны - она активно снимается в телепроектах и руководит собственным театром. Напомним, артистка уже была замужем: с супругом-музыкантом Владимиром Заседателевым они прожили почти 20 лет: с 1974 по 1991-й.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Надежда Бабкина: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Проблемные дети звезд: Сын Шварценеггера игнорирует спорт, а дочь звезды «Матрицы» снялась в видео для взрослых
Звездные дети часто живут в тени родителей, под давлением всеобщего внимания, а то и вовсе заброшенными из-за графика мамы или папы. Бывает, это приводит к печальному результату
Новости 24
«Ездила бы на машине и слушала Брюса Спрингстина»: Меркель рассказала, чем бы занялась на пенсии в ГДР
В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать самолет с российским вице-премьером
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Путин раскритиковал главу Минобрнауки за распределение бюджетных мест в магистратуре
В Москве автомобиль сбил на пешеходном переходе двух детей
Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Путин предложил заменить Википедию электронной Большой российской энциклопедией
Претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» увеличились с 12 миллиардов до 22 миллиардов долларов
В Москве пройдёт марафон «Другая жизнь»
Диетолог назвала самые вредные сладости
Президент сомневается в правильности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру