Ледоруб для демона революции: 7 ноября – 140 лет со дня рождения Льва Троцкого

Лейба Бронштейн, сын богатых землевладельцев с Херсонщины, вошел в мировую историю как Троцкий. Эту фамилию старшего надзирателя одесской тюрьмы молодой революционер вписал в фальшивый паспорт, убегая из сибирской ссылки.

«Бесспорно, Лев Троцкий стоит во всех отношениях многими головами выше других большевиков, если не считать Ленина, - утверждал философ Николай Бердяев. - Ленин, конечно, крупнее и сильнее, он глава революции, но Троцкий более талантлив и блестящ.»

Как же получилось, что один из вождей Октябрьской революции, наиболее влиятельный член ленинского Политбюро вплоть до развала СССР считался в нашей стране врагом? Даже его биография не публиковалась в советских энциклопедических словарях и справочниках! Писали лишь о «троцкизме - враждебном ленинизму течении в рабочем движении, разновидности мелкобуржуазного оппортунизма».

Сейчас появилась масса книг о нем, фильмов, даже сериал…. Одни называют Троцкого демоном революции, палачом русского народа, который, доведись ему победить Сталина, всю страну превратил бы в ГУЛАГ. Или в связку соломы для разжигания мировой революции.

Другие оправдывают Льва Давидовича. Дескать, как истинный революционер, ради светлого будущего он готов был на любые жертвы. Одержимому идеей мировой революции Троцкому было приятно сознавать себя вершителем судеб человечества, и в этом смысле он получал прилив адреналина, когда из-за него (и за него) умирали люди. Но лично в расправах не участвовал, так что убийцей назвать его нельзя.

АВАНТЮРИСТ

- Троцкий, безусловно, был человек выдающихся личных качеств, очень одаренный, образованный, блестящий оратор, - говорит историк спецслужб, писатель Александр Колпакиди. - Но в силу особенностей характера всегда умудрялся перессориться с соратниками, не имел друзей. Сбежав из сибирской ссылки за границу, в 1902 году сблизился с Лениным. Его даже называли «ленинской дубинкой». Однако на следующий год, когда на втором съезде РСДРП партия раскололась, переметнулся от Ильича к меньшевикам. Впрочем, и там недолго продержался, стал болтаться посередине, пытался объединить меньшевиков с большевиками. Чем еще больше рассорил их и стал личным противником Ленина. Был учеником знаменитого социал-демократа Парвуса, выдвинувшего теорию «перманентной революции». Троцкий ее развил и вдрызг разругался с учителем. И так всегда.

Но главная беда - в отличие от Ленина, имевшего пусть небольшую, но партию большевиков, у него никогда не было четкой линии и своей организации. Ильич недаром сказал, что политический деятель, не опирающийся на массы – авантюрист. По сути, Троцкий и был авантюристом.

Судьба дала ему шанс в 17 году, когда после свержения царя в Россию потянулись из эмиграции революционеры делать социалистическую революцию. Ленин в «пломбированном вагоне» из Швейцарии, Троцкий – на корабле из Штатов.

- Ради революции давние противники тогда заключили союз!

- Лев Давидович возглавил городской Совет рабочих и солдатских депутатов и взял на себя всю техническую работу по организации революции в городе на Неве. После победы получил в правительстве важный пост наркома (министра) иностранных дел.

- А потом был унизительный Брестский мир, на котором настаивал Ленин. Троцкий же на переговорах с немцами выдвинул странный лозунг «Ни войны, ни мира» и едва не сорвал задание вождя.

- Это еще один наглядный пример болтания посередине. Мир все равно заключили. Страна получила передышку. А Троцкий лишился поста наркома.

Но вскоре пробил его звездный час. На постах наркома по военным делам и председателя реввоенсовета республики.

- Но он же не имел никакого военного опыта!

- Троцкий был одним из лучших военных журналистов своего времени, освещая балканские войны с турками в 1912-13 гг. Энгельс тоже ни дня не служил в армии. Но Маркс дал ему кличку «Генерал» за прекрасное знание военных вопросов. Таким

был и Троцкий. Он стал фактическим создателем и первым главнокомандующим Красной Армии. Руководил боевыми действиями с 1918 по 1920 год. Активно привлекал бывших офицеров («военспецов» или «золотопогоников»), установил в армии жесткую дисциплину, решительно выступал против ее демократизации, применял суровые репрессии против дезертиров. Не раз был на краю гибели, разъезжая в бронепоезде по фронтам. Очень смелый человек. Лично останавливал бегущие с поля боя части, выступал с броневиков.

Я не хочу умалять роль Сталина, Фрунзе в Гражданской войне. Но именно Троцкий сыграл колоссальную роль в создании Красной армии и ее победе в той войне. Да, он был одним из инициаторов террора против «неблагонадежных» и практики заложничества. Слово «расстрелять» звучало в его приказах значительно чаще, чем «революция». Но само время было страшное.

Два вождя революции - Ленин и Троцкий на Красной площади 7 ноября 1919 года. Фото: Государственный архив Российской Федерации

ЗАГОВОРЩИК

- Благодаря победе в той войне Троцкий стал вторым человеком в руководстве партии после Ленина, - продолжает Александр Колпакиди. - В мае 1920-го Ильич заболел. Лев Давидович становился реальным его наследником, будущим главой партии и государства. Но соратники не любили выскочку, примкнувшего к большевикам лишь в 17 году. К тому же он держался высокомерно, вел себя по-хамски, раздражал всех своими способностями.

В борьбу с Троцким за власть вступил триумвират «старых» большевиков: Зиновьев, Каменев, Сталин. Григорий Зиновьев считал себя при Ленине, словно Энгельс при Марксе. Летом 1917 -го они вместе прятались от полиции в шалаше в Разливе. На VI съезде партии Зиновьев был избран в ЦК, получив лишь на один голос меньше, чем Ленин.

У Льва Каменева имелось не меньше заслуг перед партией большевиков. С 1905 года – он ближайший помощник Ильича.

- Сталин в этой тройке был последним не только по алфавиту?

- На самом деле он был первым, поскольку, как Генсек, контролировал партийный аппарат и потихоньку расставлял на важные посты своих людей. Только никто это сразу не понял. Даже мудрый Троцкий. Ведь Сталин держался в тени, выжидая своего часа. В октябре 1923 года Лев Давидович предпринял попытку захвата власти политическим путем. Обвинив в открытом письме Зиновьева и Каменева в отходе от провозглашенных Лениным принципов НЭПа и нарушении внутрипартийной демократии. Сталина не упоминал. Атака не удалась.

Вот что писал о конце 1923 – начале 1924 года, когда в подмосковных «Горках» умирал Ленин, советский дипломат Григорий Беседовский: «Москва переживала критические минуты. В течение двух недель мы все ждали переворота. Троцкий мог, как Пилсудский, буквально в течение нескольких минут овладеть властью. Письмо Антонова-Овсеенко (начальник Политуправления Реввоенсовета Республики – Ред.) в Политбюро с предупреждением, что «если тронут Троцкого, то вся Красная Армия станет на защиту советского Карно», напрягла нервы сталинцев до предела. С минуты на минуту могла совершиться катастрофа. Но Троцкий смалодушествовал. Сталин тем временем вызвал из Харькова Фрунзе (командующий Вооруженными Силами Украины и Крыма, уполномоченный Реввоенсовета Республики – Ред.), быстро все переделавшего, заменившего командный состав своими людьми с Украины. Через короткое время опасность переворота была устранена, а струсивший Троцкий безнадежно скомпрометирован».

После смерти Ленина его сместили с поста председателя Реввоенсовета, за «антипартийную деятельность» и «мелкобуржуазный уклон» вывели из Политбюро. Это мероприятие ознаменовалось скандалом. «Расшалившиеся» члены ЦК ВКП(б) швыряли в него разными предметами, которые он скрупулезно перечислил в своей жалобе: «Тов. Кубяком с трибуны брошен был в меня стакан. Тов. Ярославский бросил в меня томом контрольных цифр, прибегая к хулиганско-фашистским методам. Тов. Шверник также бросил в меня книгу». Позже убрали из ЦК, 11 ноября 1927 года и вовсе исключили из партии.

- По какому поводу?

- 7 ноября 1927 года вся страна отмечала десятилетие Октябрьской революции. Троцкисты попытались выйти на демонстрацию особой колонной с портретами своего вождя, отмечавшего день рождения. Но бравые комсомольцы разогнали их. Это посчитали как попытку троцкистского путча.

На этом падение с вершины партийного Олимпа не закончилось.

В январе 1928 года власти сослали Троцкого в Алма-Ату. В начале 1929 -го посадили на пароход и отправили в Турцию.

- Почему именно в эту страну?

– Европейские страны, кроме Дании, просто отказались принять политического бунтаря и «вождя мировой революции», в неизбежность которой он верил до самой смерти. А в Копенгаген Лев Троцкий не хотел ехать сам, настаивая на Берлине. По злой иронии судьбы судно, на котором его отправили из Одессы в Стамбул, называлось «Ильич» – в честь Ленина. Хотя планировалось его отправить на другом пароходе, тоже с революционным названием – «Калинин», но он застрял во льдах.

Другой пикантный момент: в 1922 году Троцкий сам проголосовал за принятие ВЦИКом решения о наделении ГПУ правом высылки за границу причастных к антисоветской деятельности лиц. Тогда тоже без суда отправляли в изгнание философов, писателей, ученых – цвет старой российской интеллигенции.

УТИНАЯ ОХОТА

- Ряд историков утверждает, что Сталин относился к Троцкому с животной ненавистью. Ему мало было выслать поверженного врага. Из мести усатый вождь приказал убить его. Ледорубом!

- На первый взгляд, убийство действительно выглядит как личная месть Сталина. Но если бы он действительно руководствовался местью, Льва Давидовича прикончили бы гораздо раньше и проще. В Турции, Франции или Норвегии, где тот жил до отъезда за океан. Убрал же по приказу Сталина Павел Судоплатов в 1938-м в Роттердаме полковника Евгена Коновальца, создателя и руководителя ОУН (Организации украинских националистов). А у Троцкого вооруженная охрана появилась только в конце 30-х. В Мексике. До этого его особо не охраняли.

Ленин, Троцкий и Каменев.Фото: ТАСС

- За чем же дело стало?

- Долгое время Троцкий воспринимался в Москве как политический «болтун», не способный на активные действия в отношении СССР. Это было ошибкой руководства страны. Первый тревожный «звонок» прозвучал в мае 1937 года. Во время гражданской войны в Испании в тылу республиканской армии, поддерживаемой Москвой, в Барселоне, вспыхнул мятеж местных троцкистов. А затем последовала серия ударов против СССР.

Как раз нарастала угроза новой мировой войны. Троцкий надеялся, что она вызовет революционный взрыв во многих странах, как это уже произошло в Первую мировую в России, затем в Германии. А возможно, и в мировом масштабе. В ожидании «радостного события» Троцкий и компания в 1938 году форсировали создание IV Интернационала, заявив, что под его руководством в самом ближайшем будущем «революционные миллионы смогут штурмовать небо и землю».

Троцкий хотел любой ценой добиться вовлечения Советского Союза в новую мировую войну. Что совпадало с целями англо-французской коалиции. Лондон и Париж решили использовать «демона революции» в своих целях, чтобы организовать в СССР политический переворот и отстранить от власти Сталина. Рассматривалась и переброска в Союз самого Троцкого, чтобы он лично возглавил «революционное движение».

Троцкий считал, что «правящая советская верхушка» не пользуется поддержкой народа, который при первой же возможности постарается стряхнуть с себя «иго ненавистной бюрократии». 17 апреля 1940 года он составил отпечатанное в виде листовок специального формата «Письмо советским рабочим». Призывая к подготовке вооруженного восстания против «Каина Сталина и его камарильи». В мае 1940 -го троцкисты приняли «Манифест об империалистической войне и пролетарской революции», провозгласив, что «подготовка революционного свержения московских правителей является одной из главных задач IV Интернационала».

Как на это должен был реагировать Сталин? Спокойно наблюдать за происходящим или предпринять активные действия?

Кремль попытался сначала действовать в рамках международного права.

В 1937 году Сталин официально обращается в секретариат Лиги Наций с требованием дать санкцию на выдачу Троцкого из любой страны, как «убийцы и агента гестапо». Женева не захотела создавать опасный прецедент: сегодня Сталин требует Троцкого, завтра Гитлер затребует эмигрировавшего писателя –антифашиста Генриха Манна…

В марте 1939 года Сталин приказал наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии и Павлу Судоплатову «ликвидировать» главного политического противника. 9 июля был составлен «План агентурно-оперативных мероприятий по делу «Утка». В начале августа Сталину одобрил документ.

«Цель: ликвидация «Утки».

Методы: агентурно-оперативная разработка, активная группа.

Средства: отравление пищи, воды, взрыв автомашин при помощи тола, прямой удар, удушение, кинжал, по голове, выстрел.

Возможно вооруженное нападение группы.

Смета расходов – 31 тысяча американских долларов на шесть месяцев.»

План подписали начальник 5-го Отдела ГУГБ НКВД СССР Павел Фитин, его заместитель Павел Судоплатов и Наум Эйтингон, но без упоминания должностей и воинских званий. О существовании документа знали только пять человек – трое подписавших его, Берия и Сталин.

ЖЕНИХ СЕКРЕТАРШИ

- Первая попытка «ликвидации Утки» была 24 мая 1940 года. В четыре часа утра боевая группа художника Давида Сикейроса из двадцати человек, одетых в полицейские мундиры и вооруженных револьверами и двумя автоматами Томпсона, атаковала резиденцию Троцкого в Мексике. Они обстреляли спальню. Полиция позже насчитала в стенах две сотни пулевых отверстий. Но Троцкий с женой и внуком остались невредимы.

Пришлось задействовать запасной вариант операции «Утка» - завербованного НКВД испанца Рамона Меркадера. Он ранее вошел в доверие к Троцкому, как «жених» его секретарши. 20 августа в 17 часов 30 минут испанец пришел в кабинет Льва Давидовича показать свою статью. Когда тот сел читать, ударил по голове ледорубом, который пронес под плащом. Несмотря на глубокую рану, Троцкий жил еще около суток…

Меркадера тут же задержала охрана.

- Почему использовалось такое экзотическое орудие убийства?

- Меркадер шел на верную смерть. Но была ничтожная вероятность, что после покушения он сумеет бежать. Единственный путь для бегства - высокая каменная стена. Чтобы перебраться через нее, и нужен был ледоруб.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Убийца стал Героем Советского Союза

… Мексиканский суд приговорил Меркадера к максимальному наказанию - 20 годам лишения свободы. Все попытки Москвы досрочно вытащить его из тюрьмы успехом не увенчались. В мае 1960 года Рамон вышел на свободу, был доставлен на Кубу, откуда его тайно переправили в СССР. В Москве председатель КГБ Шелепин лично вручил Меркадеру Золотую Звезду Героя Советского Союза и орден Ленина.

В мае 1960 года Рамон Меркадер вышел на свободу, был доставлен на Кубу, откуда его тайно переправили в СССР.

ЛЮБОПЫТНО

Врет, как Троцкий

Популярная поговорка первых лет советской власти, дошедшая до наших дней. Матерный оригинал более точно характеризует демагогов, болтунов, врунов – «П…, как Троцкий!» Есть версия, что поговорку придумал Сталин. Но, возможно, автор крылатого выражения – Ленин, не гнушавшийся соленых и матерных словечек. «Старики» (оба, Ильич и Давидович, имели такой псевдоним!) публично собачились по партийным вопросам с 1903 до самой революции 1917 года. Хорошо известно ленинское выражение «Иудушка Троцкий». Ругая однажды "ораторов", Ильич заметил: «В эту категорию входят недоучившиеся краснобаи-семинаристы, болтающие о марксизме приват-доценты и паскудничающие адвокаты. У Троцкого есть частица от всех этих категорий». В 1911 г. он писал: «Троцкий и подобные ему «троцкисты и соглашатели» вреднее всякого ликвидатора, ибо убежденные ликвидаторы прямо излагают свои взгляды, и рабочим легко разобрать их ошибочность, а гг. Троцкие обманывают рабочих, прикрывают зло, делают невозможным разоблачение его и излечение от него».

ВЕРСИЯ

Красный день календаря

7 ноября – годовщина Великой Октябрьской социалистической революции – с 1918 года стал главным государственным праздником в СССР. С демонстрациями трудящихся и военным парадом на Красной площади.

Советские школьники учили стишок Маршака:

День седьмого ноября -

Красный день календаря.

Погляди в свое окно:

Все на улице красно…

Весь народ - и млад и стар -

Празднует свободу.

И летит мой красный шар

Прямо к небосводу!

Удивительным образом этот красный день календаря совпадал с днем рождения Троцкого. Злые языки шушукались, что хитрый демон революции специально начал восстание в Петрограде 7 ноября (25 октября по старому стилю), чтобы сделать себе оригинальный подарок и войти в вечность. Сам он не раз с оттенком восторженного мистицизма упоминал сей факт совпадения дат.

Но Сталин перечеркнул тщеславие соперника. Осенью 1927 года пленум партии вывел оппозиционера Троцкого из состава ЦК. Ровно через три дня, 26 октября, Президиум ЦИК СССР постановил: «Годовщина октябрьской революции ежегодно, начиная с 1927 года, празднуется в течение двух дней - 7 и 8 ноября. Производство работ в эти праздничные дни воспрещается на всей территории Союза ССР».

Расширили праздник явно для того, чтобы красная дата не ассоциировалась больше с днем рожденья демона. Так, благодаря Льву Давидовичу, советский народ получил дополнительный выходной. Вновь рабочим днем 8 ноября стал после развала СССР, в 1992-м. А с 2005 года и 7 ноября перестал быть выходным.