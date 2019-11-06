2019-11-05T18:05:24+03:00
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Как сделать лучшую фотографию «Самой красивой страны»

Начался новый прием работ на VI конкурс Русского географического общества
Евгений САЗОНОВ
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Фото: Олег Знобищев. «Полетели». Победитель в номинации «Птицы», 2018 год.Фото: Олег Знобищев. «Полетели». Победитель в номинации «Птицы», 2018 год.
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«Самая красивая страна» - самый масштабный российский фотоконкурс дикой природы. В нем участвуют десятки тысяч человек - как профессионалов, так и любителей. За пять лет существования было прислано почти полмиллиона снимков!

Объявлено начало нового, уже шестого конкурса. Подробности о нем рассказал в эфире совместной программы Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» (fm.kp.ru) председатель жюри, фотограф и путешественник Константин ЛЕЙФЕР.

- Константин, ну откройте тайну, как же победить в фотоконкурсе «Самая красивая страна»?

- Надо выбрать свою лучшую фотографию дикой природы и загрузить ее на сайте конкурса photo.rgo.ru.

- И все? А как же профессионализм, умение остановить мгновение?

- Ну, я вам признаюсь, что иной раз любитель бьет профессионала. Профи должен же зарабатывать деньги, у него в голове всегда вопрос - кому он фотографию свою волка или лисы продаст, чтобы окупить объектив за миллион рублей и поездку за два миллиона. А непрофессионал, который живет среди волков, он не собирается никому ничего продавать - он снимает то, что интересно ему в первую очередь. А то, что интересно по-настоящему одному человеку, то будет интересно и сотне, и тысяче! Главное, чтобы человек любил фотографировать.

А поскольку техника идет вперед и очень быстро, то номинация, введенная в прошлом году «Снято на смартфон», ярко демонстрирует, что замечательные снимки можно делать и телефоном.

Фото: Дмитрий Архипов. «Лучшие друзья». Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий», 2016 год.

Фото: Дмитрий Архипов. «Лучшие друзья». Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий», 2016 год.

- И все-таки дайте совет, на что обращать внимание при отборе фото?

- Я бы советовал, коль скоро есть возможность отправить пять фотографий, то если фотограф силен в пейзаже, не надо добавлять фотографии какого-нибудь зверька, снятого издалека. Лучше отправлять то, в чем ты силен.

Второй момент - никаких «улучшений» фото, никакого фотошопа. Все фотографии проверяются на манипуляции графическими редакторами. Хотя часто это видно и невооруженным глазом.

Третий момент - никакого лукавства по поводу места съемки. Поскольку у нас очень сильный костяк специалистов, в который входят профессиональные фотографы дикой природы, географы, биологи, они это лукавство быстро разоблачают, когда снято животное, встречающееся только за границами России, или снято место за пределами нашей Родины.

Ну и по поводу детского фотоконкурса - в нем должны участвовать только дети. А то был случай, когда выяснилось, что ребеночку уже 22 годика. Это все тоже легко проверяется… Но честных участников, конечно, несравненно больше. Так что я всем желаю удачи и ждем фотографий самой красивой страны!

БУДЬ В КУРСЕ!

Только одно правило...

Участником конкурса может стать любой человек без ограничения по месту жительства, гражданству, возрасту - хоть из Австралии. Единственное условие - фотографии должны быть сделаны на территории России.

Прием работ продлится до 31 января 2020 года. Финалисты (по 10 в каждой номинации) будут определены экспертной комиссией конкурса, в которую входят 12 профессиональных фотографов. Затем жюри конкурса выберет из числа финалистов победителя в каждой номинации.

НОМИНАЦИИ СТАРЫЕ...

«Пейзаж»

«Дикие животные»

«Макромир»

«Подводный мир»

«Эти забавные животные»

«Россия с высоты птичьего полета»

«Многоликая Россия»

«Снято на смартфон»

…НОВЫЕ

«Живой архив» - участникам предлагают сделать современные фотографии, повторяющие архивные снимки XIX - первой половины ХХ века. Более 400 исходных фотографий для этой номинации подобраны в архивах РГО.

«Фотопроект» - серии фотографий (от 4 до 10 работ), объединенных общей темой или изобразительным решением.

«Приз зрительских симпатий» - его обладатель будет выбираться путем прямого голосования в интернете из числа финалистов конкурса.

…И ДЕТСКИЕ

«Самая красивая страна глазами детей» (участники до 16 лет)

«Пейзаж»

«Мир животных»

«Мир людей»

«Макромир»

СКАЗАНО

«Такого рода конкурсы дают возможность делать все новые и новые открытия даже тем, кто много ездит по стране и уже много чего видел, и еще раз понять, что красивей нашей страны нет».

Сергей ШОЙГУ, президент РГО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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