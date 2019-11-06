2019-11-06T10:51:54+03:00
Звезды

Серябкину после ухода от Фадеева заметили с другим мужчиной

Говорят, именно этот кавалер подарил Ольге обручальное кольцо
Алина ЧЕРНОВА
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Говорят, недавнее обручальное кольцо на пальце Ольги — подарок именно этого кавалераГоворят, недавнее обручальное кольцо на пальце Ольги — подарок именно этого кавалераФото: Алина ЧЕРНОВА
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34-летняя певица Ольга Серябкина после слов Максима Фадеева о расторжении контракта с ней и всеми артистами лейбла Malfa не спешит делать громкие заявления.

Однако теперь Серябкина не подчиняется продюсеру и продолжает, как и прежде, концертную деятельность — неделю назад она выступила в Москве в клубе Red и с аншлагами колесит с гастролями в России.

Напомним, в недавнем интервью порталу Super Фадеев также намекнул — сейчас у Ольги есть личная жизнь, о которой он «говорить не в праве».

Серябкину после ухода от Фадеева заметили с другим мужчиной. Фото Виктора Павлова

Серябкину после ухода от Фадеева заметили с другим мужчиной. Фото Виктора Павлова

Подписчик Инстаграма светской хроники «КП» прислал в редакцию любопытные снимки Серябкиной в компании незнакомца, с которым встретил ее в Москве на Болотной набережной. По словам народного папарацци, пара приехала на одном авто, а затем проследовала в ресторан на Стрелке. Личность сопровождавшего Ольгу мужчины установить было трудно. Впрочем, и саму Серябкину наш читатель с трудом признал. Пара шифровалась от прохожих: Ольга натянула на лоб кепку, а ее спутник спрятался под чёрным капюшоном.

Фото Виктора Павлова

Фото Виктора Павлова

Источники в близком окружении певицы сообщили «КП», что мужчина на фото действительно является близким другом Серябкиной. Говорят, недавнее обручальное кольцо на пальце Ольги — подарок именно этого кавалера.

От всех комментариев по поводу снимков сама певица отказалась, пояснив, что предпочитает больше не обсуждать свою личную жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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