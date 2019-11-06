Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Касымов 7 ноября примут участие в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Тема форума – «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества». Среди участников – руководители министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители деловых кругов обеих стран.

В рамках форума проходят выставка «Высокие технологии: возможности регионов России и Казахстана», заседание Российско-казахстанского делового совета на тему «Современные аспекты экономической кооперации», а также первый форум молодежных лидеров. Будут подписаны межправительственные, региональные и коммерческие документы.

Президенты России и Казахстана на отдельной встрече обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, сообщает kremlin.ru