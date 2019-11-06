Россияне чаще стали брать кредиты на погашение кредитов

Недавно «КП» писала, что в долгах у банкиров оказалось более половины работающих россиян — почти 40 млн. И есть у банкиров такой специальный показатель, называется долговая нагрузка — это отношение долгов к доходам, так вот, это отношение достигло максимума с 2012 года и составило 10,6%. Причем у каждого шестого, по данным ОКБ, это соотношение достигало 50% - то есть человек зарабатывает, например, 60 тыс руб, и не менее 30 тыс отдает банкирам.

И вот сейчас Центробанк уточнил: при этом доля «плохих» долгов (по которым клиенты не совершали платежей более 90 дней) упала ниже 5% — такого показателя не было с весны 2013 года. А ведь суммарный кредитный портфель россиян с тех пор увеличился более, чем вдвое. То есть получается, что долгов у россиян много, они растут, но наши люди не затягивают, а все чаще расплачиваются в срок.

Как говорится, свежо предание... Но оказывается, тут нет никакого противоречия: россияне расплачиваются по старым долгам, беря новые. Центробанк насчитал 3,7 млн наших граждан, которые занимаются перекредитованием.

Что же заставляет нашего брата быть столь щепетильными с банковскими долгами?

- Во-первых, перекредитование — это выгодное и законное дело, - говорит эксперт в области банковской безопасности, глава исследовательского центра Интерфакс-ЛАБ Интерфакс-ЛАБ Илья Мунерман. - Брал человек несколько лет назад под один процент, сейчас банк дает кредит на более выгодных условиях — человек воспользовался этим. Сейчас кстати, наблюдается достаточно высокая конкуренция между банками, они борются за клиента понижением процентов по кредитам. Помимо этого, у человека могла улучшиться кредитная история — за счет этого ему еще больше могут снизить процент по кредиту. Во-вторых, банки усилили борьбу с должниками, и люди стали понимать, что лучше действовать в законном поле. И в-третьих, имеет значение система учета. Банки списывают безнадежные долги или продают их коллекторам. И они уже не учитываются — это тоже уменьшает итоговый показатель задолженности.

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