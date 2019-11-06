Екатерина Вторая - императрица клюквы и граф Орлов - трансвестит

«Спала ли ты с конями»? - спрашивали оскароносную актрису Хелен Миррен подруги, когда узнавали о работе в сериале про Екатерину Вторую. Хелен интеллигентно смеялась и терпеливо объясняла, что о русской императрице придумано и снято множество небылиц. На самом деле это великая женщина и она, Хелен, хочет показать ее с другой, неизвестной Западу стороны.

Вот с такой, например. Русская самодержица стоит в церкви, на высоком балконе, украшенном драпировкой с орлами, и толкает речь о свободе для крестьян и о том, что Россию снова надо сделать великой. Внизу возмущенно горланят и гремят саблями крепостники в черных шапках и тулупах. Сначала они бурно выражают недовольство, потом одобрение.

- Патриотизм всегда работает, - понимающе переглядываются придворные.

Сцена яркая, дорогая. И вполне подошла бы для голливудских фильмов-комиксов про Золушку, Мелифесенту или Шрека. И в ней одной ляпов и глупости больше, чем во всем далеко не обласканном критиками сериале «Екатерина» с Марией Александровой.

И с народом так не общались, и церковь не для того нужна, и женщинам, даже императрицам, в церкви проповедовать (даже равенство) не разрешали, и про отмену крепостничества в стране, где дворян пороли, никто не дискутировал, и мужики явно не похожи на владетельных вельмож, и с министрами государыня так панибратски не общалась...

К фактическим вопросам в сериале HBO отнеслись с абсолютным равнодушием.

- Любой западный фильм про русскую историю - это заведомая клюква, - пытался остановить поток моих возмущений знакомый кинокритик.

Но ведь еще экран не остыл от «Чернобыля», где авторы воссоздали Союз конца 1980-х бережно и тщательно. Там даже ляпы штучные и порой просто навеяны ходом сюжета. Как после этой блестящей реконструкции можно на голубом глазу выпускать откровенную халтуру про Екатерину?

Двор русской императрицы попросту списан с любого английского фильма про королей. Самодержец, как и положено в европейской традиции, первый дворянин среди равных. Интриги, негодяи, всплески гнева фаворитов и министров не ведут к ссылкам и отрубанию голов. Потемкин, пытаясь вызвать ревность Екатерины, буквально на глазах императрицы в театре (!) получает удовольствие (блин, даже не сформулируешь) от княгини Брюс-Румянцевой. А потом вдруг плюет на все и уезжает из столицы.

Для начала - что было в будуарах, остается в будуарах. Чопорное и застегнутое на все пуговицы высшее общество Санкт-Петербурга хоть и казалось провинциальным изысканным французам и итальянцам, борделем точно не было. А передвижения дворян строго регламентировалось царским двором, и уж конечно, персона уровня Потемкина не посмела бы и рыпнуться без высочайшего соизволения. И госсовет, где в присутствии Екатерины все начинают стучать по столу в знак одобрения - бред какой-то... А как вам сцена, в которой где-то на улице стоит Пугачев и призывает народ идти за ним, так как царица шлюха, а его слушает кто-то из офицеров, направляющихся в присутственное место? Бойня должна была бы произойти мгновенно. Либо Пугачева и его слушателей перевешали ли бы, либо офицера зарезали... «Капитанскую дочку» почитайте, если в исторические книги лень лезть. И вообще, что делает Пугачев в Санкт-Петербурге?

А еще братья Орловы сначала дубасят киями, а потом выбрасывают из окна Потемкина...

И все это на фоне чудовищных анахронизмов. Начинается все торжеств в честь «совершеннолетия» наследника - Павла Петровича. По фильму сыну Екатерины исполняется 18 (родился в в 1754, то есть на дворе 1772). В это же время происходит мятеж в Шлиссельбургской крепости, где подпоручик Мирович пытался освободить несчастного императора Иоанна Антоновича, свергнутого еще Елизаветой и всю жизнь проведшего в заключении (1764 год).

Настоящей Екатерине в 1764-м - 35 лет. Она охотно ездит в седле и принимает комплименты о своей внешности. Екатерине в сериале сильно за 60, причем этот факт даже не пытаются как-то замаскировать. Братьям Орловым, которых играют пожилые дядьки - 30 и 27 лет... Потемкину - 21.

Но кастинг обескураживает. Все женщины - дамы с английскими лицами, все мужчины - пожившие мужики с каменными лицами.

О музыке отдельный сказ. Первая же серия оканчивается балом. Можно догадаться, что дело добром не закончится уже когда пожилой граф Григорий Орлов сидит на кровати в женском платье и красит лицо белилами. Мелькнувшая мысль, что граф переметнулся к трансвеститам никак не опровергается. Екатерина в офицерском мундире дает ему отставку из любовников. Потом оба оказываются в зале, где все гости переодеты в платья не своего пола.

- Хочу что-нибудь русское, - кричит Хелен Миррен. Оркестр взрывается какой-то то ли балканской, то румынской мелодией. И знатоки кино, конечно, мгновенно узнают отсыл к классическому фильму 1992 года «Семейка Адамс», где вся вампирская братия танцует под шлягер «Бабушка» (с ударением на второй слог).

Нет, русские самодержцы дурили, конечно. Но Хелен Миррен и ее компания и вовсе ни царей, ни русскую историю ни во что не ставят. Хорошо хоть без коней обошлись...