После свадьбы с Евгением Цыгановым Юлия Снигирь оставила фамилию первого мужа

Им приписывали и венчание, и расставания, но Евгений Цыганов и Юлия Снигирь удивили всех штампом в паспорте. О таком развитии событий в кинотусовке судачили меньше всего, ведь в прошлом гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой даже наличие семи (!) совместных детей не стало для актера поводом отметиться в ЗАГСе. А Снигирь, три года назад родившая избраннику сына Федора, все-таки стала законной супругой. Тайное бракосочетание пары «рассекретил» Федор Бондарчук, пригласивший Цыганова в свою программу «Кино в деталях».

- Меня раздражает, что ты также одет как и я. А потом, у тебя такое же кольцо, как у меня, - заявил собеседнику режиссер, указывая на «обручалку». - Или уже у меня такое, как у тебя, потому что чуть пораньше (Бондарчук женился на Паулине Андреевой в начале сентября. - Ред.).

Однако молодой муж, сохраняя невозмутимое выражение лица, тут же пресек разговоры о личном: «Не могу ничего сказать».

Отказались говорить на эту темы и коллеги Цыганова по Мастерской Петра Фоменко.

- Это жизнь Жени, и я в это не влезаю, - ответил «КП» долгожитель театра, Заслуженный артист РФ Карэн Бадалов. - Да и, если честно, впервые слышу о свадьбе.

- У нас так принято — в Мастерскую приходим работать, никакие праздники вместе шумно не отмечаем, - пояснил актер Иван Верховых. - Так еще с Петра Наумовича повелось, когда он на свой день рожденья исчезал, уезжая в деревню. А Женю у нас все любят и его личную жизнь не обсуждают. Первую семью он содержит, детей обеспечивает. В театре они иногда появляются — не на репетициях, конечно, тут дисциплина не позволяет. А на спектаклях запросто. На Новый год мы делаем большое представление, и Женя всегда приходит с толпой своих ребятишек.

Между тем, после ухода Цыганова Ирине Леоновой, несмотря на алименты, пришлось выйти на работу в родной Малый театр. Но как сейчас живет актриса и общается ли с бывшим, неизвестно — интервью Леонова не дает.

- Вы знаете, я с прессой не общаюсь, - вполне миролюбиво ответила «КП» Ирина. - Давно, уже лет 10 как. За меня все время что-то пишут, я не обижаюсь. Но извините — никаких комментариев.

А вот Юлия Снигирь, которую «Комсомолка» позвонила поздравить с бракосочетанием, отреагировала бурными ругательствами и отказалась разговаривать. Ее новоиспеченный супруг и вовсе не взял трубку.

- На Юлю и Женю столько грязи вылилось в последнее время, что они закрылись не только от прессы, но и знакомых, - рассказала «КП» одна из коллег артистки. - Если раньше она на площадке могла легко перекинуться парой фраз с едва знакомыми людьми, то теперь даже не здоровается. Не зазналась, но фильтрует окружение, чтобы не давать поводов для разговоров. Я это не очень понимаю. Ну ушел Цыганов от жены, да, семь детей оставил — седьмым она беременна была в то время, что ж теперь — в отшельники записаться? Любовь — чувство непредсказуемое, а у людей творческих так вообще сносит крышу…

- Так Цыганов и Снигирь все-таки поженились? Когда это произошло?

- Да если бы кто знал! Даже если женились, все прошло очень тихо, узким кругом. Кстати, кольцо она, в отличие от Жени, не носит. И фамилию не меняла, точно знаю. Хотя она сама свадьбу хотела — ходили такие разговоры, мол, после рождения сына стала «попиливать» Женьку.

Информация о том, что Снигирь сохранила фамилию, нашла свое подтверждение. Так, в базе данных юрлиц ее ИП (актеры часто оформляются как индивидуальные предприниматели, чтобы по-белому получать гонорары за съемки) по-прежнему значится как Снигирь Юлия Викторовна. В случае смены фамилии изменилось бы и название (недавно так, кстати, было с блогершей Анастасией Ивлеевой: ее брак с рэпером Элджеем рассекретили по новой фамилии в ИП — Узенюк).

К слову, в девичестве актриса была Сирискиной, а звучную фамилию приобрела в первом браке с продюсером Алексеем Снигирем, за которого вышла еще в студенческие годы. Общаться с прессой Алексей тоже отказался.