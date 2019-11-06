2019-11-06T18:23:19+03:00
Общество

Дважды миллионеры: кто выиграл в российские лотереи несколько раз?

Новость об американце, который за полтора года дважды выиграл в моментальную лотерею по 1 млн долларов, вызвала широкий резонанс
Поделиться:
Вадим Шаповаленко. Фото: СтолотоВадим Шаповаленко. Фото: Столото
Изменить размер текста:

Первый раз житель Массачусетса Рольф Родс выиграл $1 млн 22 мая 2018 года. Тогда он решил всю сумму приза единовременно. На прошлой неделе Родс вновь купил лотерейный билет на АЗС и выиграл еще один миллион. На этот раз мужчина выбрал возможность получать ежегодные выплаты в течение 20 лет в размере $50 тыс.

Эксперты говорят, что история, когда один человек несколько раз выигрывает крупную сумму, действительно, удивительная, но не уникальная. Среди победителей государственных лотерей в России тоже немало таких счастливчиков.

Например, Вадим Шаповаленко из Майкопа в марте 2019 года выиграл в «Гослото «5 из 36» 5 746 656 рублей. А через полгода в октябре стал обладателем 1 736 090 рублей. Второй раз ему повезло в лотерее «Дуэль».

— Во второй раз я почувствовал, что нужно ловить удачу за хвост. Без раздумий зашёл на сайт «Столото» и купил билет. Попивая чай, я ждал СМС-оповещения о выигрыше, и оно пришло! — вспоминает Вадим.

Дайвер из Калининграда Антон С. с разницей в два месяца выиграл более 3,5 млн рублей. Удачу мужчине приносила лотерея «Гослото «5 из 36». Первый раз ему досталась сумма в 3 812 532 рублей, во второй раз — 3 580 332 рубля.

— После первого выигрыша я продолжал участвовать в «Гослото «5 из 36». Решил, что в этой лотерее мне везет больше всего. И не ошибся, — рассказывает Антон, — Помню, как купил билет, пошел в кафе с друзьями и увидел СМС от «Столото». Хитро улыбнулся и подумал, неужели я снова выиграл. Сам у себя спрашивал, так бывает?!

Антон С. Фото: Столото

Антон С. Фото: Столото

Владимир Атаманенко из Санкт-Петербурга дважды за год выиграл в «Русское лото». В феврале он купил билет и выиграл автомобиль стоимостью 900 000 рублей. А буквально через полгода он снова стал победителем — выиграл дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

— Зачастую у того, кто ждет, мечты не исполняются. Удача приходит к нам неожиданно! Я совсем не ожидал так скоро снова выиграть крупный приз, но мне повезло, — делится эмоциями Владимир.

Владимир Атаманенко. Фото: Столото

Владимир Атаманенко. Фото: Столото

И это только те участники, которые выиграли в лотерею дважды за короткий срок. Среди победителей часто встречаются те, кому повезло выиграть в лотерею еще в советское время автомобиль или бытовую технику.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Малютка из «Инстаграма»: девушка, чей рост всего 130 сантиметров, стала фотографом и сама участвует в откровенных съемках
Сибирячка не комплексует из-за своей особенности. Девушка любит сниматься в полуобнаженном виде, а негативные комментарии пропускает мимо ушей
Новости 24
Кипр планирует забрать "золотые паспорта" у девяти россиян
«Тоттенхэм» предоставит Хён Мин Сону психолога
Правительство РФ внесет в Госдуму законопроект об упрощенном получении гражданства
Во ФСИН заявили, что для передачи наркотиков в колониях используют голубей и обезьян
В России значительно повысились цены на гречку
В Финляндии таможня в течение трех лет неверно конвертировала российский рубль
Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове
Подросток умер от инсульта из-за компьютерных игр
В "Газпроме" назвали условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Новые поликлиники и wi-fi в больницах: Губернатор Дмитрий Артюхов рассказал, как изменится здравоохранение на Ямале
Росстат: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 3,8%
В Сети опубликовали первое изображение сверхтяжелого транспортника "Слон"
Эрдоган заявил, что Силы безопасности Турции задержали супругу Аль-Багдади
Лавров заявил, что США пытаются расколоть православный мир
Политолог прокомментировал дело о госизмене и хищении против Кличко
В США мужчина погиб в драке за бургер
В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест
В Кремле не обсуждают возможность отказа от ЕГЭ в России
В Париже экстренно госпитализирована актриса Катрин Денев
Швеции предложили вступить в НАТО из-за «агрессивного поведения» России
Путин: Россия обладает не имеющим аналогов в мире оружием, но не будет им угрожать
СК объявил в международный розыск задержанного в Неаполе топ-менеджера ОДК Коршунова
В Москве мужчина распылил в лицо химикат, чтобы не платить долги
На Украине завели дело о государственной измене на Виталия Кличко
Режиссер «Джокера» раскрыл загадку исчезновения Софи