Дважды миллионеры: кто выиграл в российские лотереи несколько раз?

Первый раз житель Массачусетса Рольф Родс выиграл $1 млн 22 мая 2018 года. Тогда он решил всю сумму приза единовременно. На прошлой неделе Родс вновь купил лотерейный билет на АЗС и выиграл еще один миллион. На этот раз мужчина выбрал возможность получать ежегодные выплаты в течение 20 лет в размере $50 тыс.

Эксперты говорят, что история, когда один человек несколько раз выигрывает крупную сумму, действительно, удивительная, но не уникальная. Среди победителей государственных лотерей в России тоже немало таких счастливчиков.

Например, Вадим Шаповаленко из Майкопа в марте 2019 года выиграл в «Гослото «5 из 36» 5 746 656 рублей. А через полгода в октябре стал обладателем 1 736 090 рублей. Второй раз ему повезло в лотерее «Дуэль».

— Во второй раз я почувствовал, что нужно ловить удачу за хвост. Без раздумий зашёл на сайт «Столото» и купил билет. Попивая чай, я ждал СМС-оповещения о выигрыше, и оно пришло! — вспоминает Вадим.

Дайвер из Калининграда Антон С. с разницей в два месяца выиграл более 3,5 млн рублей. Удачу мужчине приносила лотерея «Гослото «5 из 36». Первый раз ему досталась сумма в 3 812 532 рублей, во второй раз — 3 580 332 рубля.

— После первого выигрыша я продолжал участвовать в «Гослото «5 из 36». Решил, что в этой лотерее мне везет больше всего. И не ошибся, — рассказывает Антон, — Помню, как купил билет, пошел в кафе с друзьями и увидел СМС от «Столото». Хитро улыбнулся и подумал, неужели я снова выиграл. Сам у себя спрашивал, так бывает?!

Антон С. Фото: Столото

Владимир Атаманенко из Санкт-Петербурга дважды за год выиграл в «Русское лото». В феврале он купил билет и выиграл автомобиль стоимостью 900 000 рублей. А буквально через полгода он снова стал победителем — выиграл дачный участок стоимостью 500 000 рублей.

— Зачастую у того, кто ждет, мечты не исполняются. Удача приходит к нам неожиданно! Я совсем не ожидал так скоро снова выиграть крупный приз, но мне повезло, — делится эмоциями Владимир.

Владимир Атаманенко. Фото: Столото

И это только те участники, которые выиграли в лотерею дважды за короткий срок. Среди победителей часто встречаются те, кому повезло выиграть в лотерею еще в советское время автомобиль или бытовую технику.