Юрий Семин: "Сегодня мы против "Ювентуса" играли не тактикой, а душой и сердцем для болельщиков!"

Футболисты московского "Локомотива" не смогли одержать победу над туринским "Ювентусом", упустив победу на последних секундах поединка 4 тура группового этапа Лиги Чемпионов. Столичный клуб проиграл со счетом 1:2, однако же - заслужил немало одобрений как со стороны болельщиков, так и от своего главного тренера Юрия Семина. После матча он сказал, что поблагодарил за такой футбол своих игроков.

- Первый момент - разочарование. Как бы нам очко взять, могли выиграть, могли и проиграть сегодня. Я благодарен игрокам. Это был хороший матч. Они выполняли всю работу, все задачи, которые мы ставили. Первый мяч был неожиданным. Игроки нормально психологически отреагировали на него. Я думаю, что это в актив нашей команде, хотя и поражение. Игроки отблагодарили зрителей, ведь перед игрой был такой ажиотаж. Наверное, последние какие-то минуты, все-таки фон усталости сыграл определенную роль. Я поблагодарю всех наших игроков, которые играли душой. Сегодня играли не тактикой, а - сердцем, для болельщиков!

- Как решились сыграть в столь атакующий футбол с "Ювентусом"?

- Достаточно просто. На футбольном поле должны появляться самые лучшие игроки, а дальше уже идет - тактика.

- Миранчук провел отличный матч, забил снова "Ювентусу". Его же ведь сложно будет удержать!

- Миранчук и "Локомотив" - это все единое. Болельщики его любят, он здесь получает удовольствие от игры. Куда он может перейти? В "Ювентус", "Барселону"? Пожалуйста. Такие же слова можно сказать и про Антона, не стоит их разделять.

- Следующие два матча в ЛЧ "Локомотив" будет бодрее и ярче?

- Мы бодро играли и с Леверкузеном, и там в Турине. Это зависит от множества факторов и тех кондиций, которые есть у команды. Там "Ювентус" дал мало шансов на атаку, здесь же больше и нас где-то тут превзошли. Я очень восхищен тем, как наши футболисты вели единоборства с игроками "Ювентуса". Дуглас Коста он просто энерджайзер какой-то. Он даже киевскому "Динамо" все время забивал, когда я там работал. Он тогда играл в донецком "Шахтере".

- Вас не выбивают такие моменты, как с Гильерме?

- Когда еще такое было? А сколько раз он выручил сегодня? Меня - не выбивает, но самое главное - не выбивает это и его. Самое важное - то, как на это отреагировала команда. Игроки захотели еще больше отыграться. Да вы еще и посмотрите, с какой скоростью по мячу бьет Роналду. Те, кто может отбить такие удары - просто выдающиеся вратари.

- "Локомотив" является одной из немногих команд, кому Роналду не забил. Тем более сегодня его заменили в конце матча. Особые установки были?

- Мы настраивали на "Ювентус", а не Роналду. Как же он сыграл сегодня плохо, если он организовал первый гол. Роналду играет либо хорошо, либо очень хорошо!

После чего Юрий Семин обратился в зал:

- Удачи в дальнейшем "Ювентусу". Мы будем за вас болеть. Желаем вам, чтобы вы в финале встретились с мадридским "Атлетико".