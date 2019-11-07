Ветхое жилье будут ремонтировать по отдельным программам за счет жильцов

Для ветхих домов, возможно, будут разработаны особые трехлетние программы капремонта. Проработкой этого вопроса сейчас занимается Минстрой.

Сегодня в законодательстве нет понятия ветхого жилья. Есть понятие аварийного. Это жилье, которое фактически не пригодно для жизни, его не предполагается ремонтировать — только расселять. Для расселения аварийного жилья у нас существует отдельная государственная программа со своим финансированием. Недавно правительство внесло в Госдуму законопроект, где уточняются критерии и порядок признания домов аварийными.

Но, как следует из данных Росстата, из тех домов, которые официально аварийными не признаны, 1% имеет износ более 70%, еще 3,3% - более 65%. Фактически, как объясняют эксперты, это ветхое жилье. То есть такое, которое аварийным вот-вот станет.

Сейчас это жилье пытаются подновлять в рамках обычных региональных программ капремонта, на которые со всех собственников квартир в обязательном порядке собирают взносы. Как объяснила корреспонденту «КП» исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, фактически это бессмысленная трата денег граждан. Привести в нормальный вид подобные дома таким образом нереально — это слишком дорого обойдется, дешевле дом снести и построить новый. Логичнее делать поддерживающий ремонт — чтобы в доме было безопасно жить — и пока думать, что с этим домом делать дальше. Скорее всего, через какое-то время включить в программу расселения.

Фишка в том, что сейчас ветхие дома в основном ремонтируются за счет «того парня» - взносов тех граждан, которые живут в относительно новых многоэтажках, где капремонт понадобится через несколько десятилетий. Так устроена наша система капремонта: в большинстве случаев взносы граждан на него собираются в общий котел, а оттуда уже поступают на ремонт того, что нужно привести в порядок в первую очередь. В итоге получается эдакий «ремонт провала»: деньги идут на латание домов, которые уже все равно не спасти, а то, что спасать можно и нужно, потихоньку начинает разваливаться. В итоге, как показала проверка Счетной палаты, о которой недавно писала «КП», в целом наш жилой фонд продолжает ветшать, несмотря на программу капремонта.

Один из возможных вариантов решения проблемы, который уже давно обсуждается, - законодательно вывести ветхое жилье ( с износом более 65-70%) в отдельную категорию. Что-то вроде переходной стадии от нормального жилья к аварийному.

Нынешняя идея Минстроя — как раз в русле этих обсуждений. Ветхое жилье предполагается ремонтировать по отдельной подпрограмме в рамках действующей программы капремонта. То есть за счет все тех же наших взносов за капремонт (о сборе дополнительных денег с жильцов речь не идет), но перечень обязательных работ будет другой — с тем, чтобы просто поддерживать такие дома в жилом состоянии. Ничего лучше власти пока не придумали.

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