2019-11-07T13:05:22+03:00
Общество

Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата

Глава сектора изучения миграционных и интеграционных процессов Института социологии РАН Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments8
В России уже который год рождается меньше, чем уходит в мир иной. И переломить эту тенденцию порка не удается никакВ России уже который год рождается меньше, чем уходит в мир иной. И переломить эту тенденцию порка не удается никакФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Доклад Счетной палаты РФ не особо радует. К 1 сентября этого года естественная убыль нашего населения превысила 219 тысяч человек. Миграция, конечно, компенсировала эти потери. Но - лишь на три четверти. То есть в России уже который год рождается меньше, чем уходит в мир иной. И переломить эту тенденцию порка не удается никак.

Почему, несмотря на все меры государства, страна не может прирастать населением — об этом «КП» спросил известного демографа и социолога Владимира Мукомеля.

- За 8 месяцев 2019-го убыль населения РФ превысила 219 тысяч человек, а миграция лишь на три четверти эту убыль компенсировала...

- Источник этих данных — не Счетная палата, они пользуются данными Росстата. Тенденция снижения численности населения — увы, долгосрочный тренд.

- И сколько же лет у нас людей умирает больше, чем рождается?

- Не менее десяти. Были годы, когда естественная убыль вроде бы приближалась к нулю. И единственным источником компенсации «отрицательных процессов» на сегодня остается миграция.

- Причем, как правило, из южных республик бывшего СССР?

- Не только. Демографические процессы хорошо просчитываются. Посмотрите на прогноз Росстата до 2030 года — этот тренд у них прослеживается четко. В том росстатовском прогнозе три варианта: высокий средний и низкий. И даже по оптимистичному, высокому варианту мы не можем до 2030 года фиксировать расширенное воспроизводство населения.

- То есть, ближайшие 10 лет в России, невзирая ни на какие программы господдержки, рождаться будет меньше, чем умирать?

- Увы, самые привлекательные программы все равно не помогут.

- И миграция на эти годы— единственный вариант компенсации?

- Пока — да. По высокому варианту прогноза суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, которое должна родить женщина фертильного возраста — он меньше двух. А даже для простого воспроизводства он должен составлять 2,1 ребенка на семью. Эта тенденция долгосрочна.

- То, что миграция пока не дает упасть нам в демографическую яму, означает, что приезжих из Средний Азии и Закавказья в России будет все больше, они же составляют основу потока в страну?

- Приезд мигрантов можно регулировать, процесс получения ими гражданства — тоже. Статистика миграции по Росстату — вещь такая, непростая… Они фиксируют приезжающих на постоянное место жительства. Их не так уж и много. Сальдо с уезжающими небольшое. Основная масса иностранцев живет с другим статусом. Временно прибывающие на территории России в статистику по численности населения России не попадают.

- Так все же - среди приезжающих в Россию, чтобы здесь осесть, больше людей с тюркскими корнями, или со славянскими?

- Достаточно много русских или из смешанных семей, приезжающих на ПМЖ из Казахстана и из Украины.

- Вы говорили от трех прогнозах Росстата до 2030-го...

- По высокому прогнозу численность населения РФ даже может увеличиться. Да, это выглядит очень оптимистичным вариантом. По низкому прогнозу снижение окажется в несколько миллионов человек — и естественная убыль высокая, и миграция ниже. Но тут много сложностей, связанных, в первую очередь, с миграционным учетом. И с разными статусами приезжающих. Когда пройдет новая перепись населения— она же будет связана с постоянно проживающими. А 90 процентов иностранцев, которые проживают здесь — они зафиксированы вряд ли будут. Они нигде не прописаны. Перепись 2010 года около 90 процентов проживающих у нас иностранцев недоучла.

- Тогда, 9 лет назад, 142,8 миллионов людей в России жило — по данным статистиков.

- Иностранцев та перепись зафиксировала с гулькин нос. А прирост населения дал Крым, в первую очередь...

Владимир Мукомель прокомментировал «КП» данные Счетной палаты о снижении численности населения страны.Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сотрудник ФСБ, вымогавший взятку в биткоинах у экс-главы "Известий", признался в содеянном
Но несмотря на это, самого издателя Эраста Галумова так и судят, по уликам, собранным фактически преступным путем под давлением и вымогательством. Уже состоялось первое заседание суда, хотя и сам обвиняемый, и адвокат требуют пересмотра дела
Битва в совхозе «Новоселовский»: председатель-чеченец защищал русских крестьян от рейдеров
Обозреватель «КП» Ульяна Скойбеда отправилась в село, где с 2010 года идет передел собственности. 22 сентября в Ростовской области очередное столкновение закончилось перестрелкой - пять трупов
Митрополит Волоколамский Иларион: Евангелие можно изучать в школе - это памятник литературы, как и рассказы Чехова
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ рассказал «КП», как его приняли в США, как изменилась церковная ситуация при Зеленском, чем дополнить школьный курс и зачем России «три храма в сутки» [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Эксперт прокомментировал заявление о выходе США из Договора по открытому небу
Эрдоган сообщил о задержанном ребенке аль-Багдади
Ученые рассказали об опасности бессонницы
В России потратят 12 миллиардов на строительство новых СИЗО
Глава Комиссии по ЖКХ назвал «безобразием» идею ремонтировать ветхое жилье за счет граждан
Трамп с интересом воспринял приглашение в Москву на 9 мая
Власти сицилийского города объявили о бесплатной раздаче домов
Музей Карельского фронта создается к 100-летию Республики
Рябков прокомментировал «домыслы» о российских бойцах в Ливии
Судьбу российского хакера Никулина решат в США в 2020 году
Вологодские гектары расходятся влет
Бортников рассказал о двух тысячах родственников террористов, готовых вернуться в Россию
Автовладельцы опасаются, что экозапреты приведут к дискриминации
В Москве годовалая девочка из Афганистана обварилась кипятком
На Украине задержали предполагаемых убийц российского журналиста Шеремета
В Счетной палате предупредили о риске сокращения населения России
Самолет не смог вылететь из Москвы из-за технической проблемы
Центробанк отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
Американский истребитель F-16 выронил учебную ракету над Японией