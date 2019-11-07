Демограф: До 2030 года население России будет снижаться — по двум вариантам прогноза Росстата

Доклад Счетной палаты РФ не особо радует. К 1 сентября этого года естественная убыль нашего населения превысила 219 тысяч человек. Миграция, конечно, компенсировала эти потери. Но - лишь на три четверти. То есть в России уже который год рождается меньше, чем уходит в мир иной. И переломить эту тенденцию порка не удается никак.

Почему, несмотря на все меры государства, страна не может прирастать населением — об этом «КП» спросил известного демографа и социолога Владимира Мукомеля.

- За 8 месяцев 2019-го убыль населения РФ превысила 219 тысяч человек, а миграция лишь на три четверти эту убыль компенсировала...

- Источник этих данных — не Счетная палата, они пользуются данными Росстата. Тенденция снижения численности населения — увы, долгосрочный тренд.

- И сколько же лет у нас людей умирает больше, чем рождается?

- Не менее десяти. Были годы, когда естественная убыль вроде бы приближалась к нулю. И единственным источником компенсации «отрицательных процессов» на сегодня остается миграция.

- Причем, как правило, из южных республик бывшего СССР?

- Не только. Демографические процессы хорошо просчитываются. Посмотрите на прогноз Росстата до 2030 года — этот тренд у них прослеживается четко. В том росстатовском прогнозе три варианта: высокий средний и низкий. И даже по оптимистичному, высокому варианту мы не можем до 2030 года фиксировать расширенное воспроизводство населения.

- То есть, ближайшие 10 лет в России, невзирая ни на какие программы господдержки, рождаться будет меньше, чем умирать?

- Увы, самые привлекательные программы все равно не помогут.

- И миграция на эти годы— единственный вариант компенсации?

- Пока — да. По высокому варианту прогноза суммарный коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, которое должна родить женщина фертильного возраста — он меньше двух. А даже для простого воспроизводства он должен составлять 2,1 ребенка на семью. Эта тенденция долгосрочна.

- То, что миграция пока не дает упасть нам в демографическую яму, означает, что приезжих из Средний Азии и Закавказья в России будет все больше, они же составляют основу потока в страну?

- Приезд мигрантов можно регулировать, процесс получения ими гражданства — тоже. Статистика миграции по Росстату — вещь такая, непростая… Они фиксируют приезжающих на постоянное место жительства. Их не так уж и много. Сальдо с уезжающими небольшое. Основная масса иностранцев живет с другим статусом. Временно прибывающие на территории России в статистику по численности населения России не попадают.

- Так все же - среди приезжающих в Россию, чтобы здесь осесть, больше людей с тюркскими корнями, или со славянскими?

- Достаточно много русских или из смешанных семей, приезжающих на ПМЖ из Казахстана и из Украины.

- Вы говорили от трех прогнозах Росстата до 2030-го...

- По высокому прогнозу численность населения РФ даже может увеличиться. Да, это выглядит очень оптимистичным вариантом. По низкому прогнозу снижение окажется в несколько миллионов человек — и естественная убыль высокая, и миграция ниже. Но тут много сложностей, связанных, в первую очередь, с миграционным учетом. И с разными статусами приезжающих. Когда пройдет новая перепись населения— она же будет связана с постоянно проживающими. А 90 процентов иностранцев, которые проживают здесь — они зафиксированы вряд ли будут. Они нигде не прописаны. Перепись 2010 года около 90 процентов проживающих у нас иностранцев недоучла.

- Тогда, 9 лет назад, 142,8 миллионов людей в России жило — по данным статистиков.

- Иностранцев та перепись зафиксировала с гулькин нос. А прирост населения дал Крым, в первую очередь...