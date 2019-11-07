В Счетной палате предупредили о риске сокращения населения России

СЕГОДНЯ 10:26 2019-11-07T10:27:34+03:00

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С начала года россиян стало меньше на 52,5 тысячи человек. Таким образом уже четвертый год подряд зафиксирована ускоряющаяся естественная убыль населения. В свою очередь за счёт мигрантов естественную населения убыль удалось компенсировать только на 76%. Такие данные представила Счетная палата в докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.

По данным ведомства, на 1 сентября текущего года численность населения страны составила 146,7 миллионов человек. С января по август 2019 года родилось 994,3 тысячи человек. Этот показатель на 83,8 тысячи человек (7,8%) меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Число умерших за данный период уменьшилось на 33,7 тысячи человек (2,7%) и составило 1,2 миллион человек.

Таким образом, Россия может не достичь национальной цели по обеспечению устойчивого роста численности населения, выражают обеспокоенность в Счетной палате.

Напомним, ранее в Росстате сообщили о сокращении населения на 52,5 тысячи человек с учетом естественной убыли. В ведомстве также отметили миграционный прирост.

ИСТОЧНИК KP.RU