2019-11-07T12:30:54+03:00
Спорт

Стыдно за «Зенит», обидно за «Локо»

Наши клубы снова проиграли в Лиге чемпионов. Искать оптимизм в поражениях все сложнее
Илья КАЗАКОВписатель и журналист
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«Локомотиву» против «Ювентуса», ничью сохранить не удалось«Локомотиву» против «Ювентуса», ничью сохранить не удалосьФото: REUTERS
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Самое сложное сейчас – понять, надо ли гордиться тем, как сыграл «Локомотив» с «Ювентусом».

Достойно? Да.

Целостно? Опять же, да.

Но для команды с таким бюджетом, таким подбором игроков и таким опытным и титулованным тренером странно было бы ждать и требовать иного.

«Локомотиву» против разбалансированного и неспешного большую часть матча «Ювентуса», когда тренеру Сарри пришлось даже заменить свою главную звезду Криштиану Роналду – к дикому раздражению португальца, ничью сохранить не удалось.

В сухом остатке – поражение, 8 в 10 последних матчах турнира. Бюджет клуба, напомню, 5 миллиардов рублей в год.

Группа у железнодорожников, безусловно, сложная. Но «Байер», который команда Юрия Семина красиво обыграла в стартовом матче, смог одолеть в этом туре «Атлетико». И теперь противостояние москвичей с леверкузенцами в следующем туре – определяющее не только в плане ближайших еврокубковых перспектив.

Оно определяющее и в смысле претензий на место в европейском футболе.

Совсем небогатая пражская «Славия» возит «Барселону» на ее поле, вызывая восторг у зрителей не только качественной современной игрой, но и умением отбирать очки у грандов. Это при том, что в ее группе – три обладателя Лиги Чемпионов: «Барселона», дортмундская «Боруссия» и «Интер». Но два матча из четырех чехи свели вничью.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, чья команда проиграла днем ранее «Лейпцигу», вызвал результатом иную эмоцию. После матча в Черкизове было обидно. После матча в Санкт-Петербурге – стыдно.

Стыдно, в том числе и за слова Семака о лимите, который мешает команде играть более качественно. То есть, выходит, что Семину лимит не мешает, а Семаку мешает?

В «Локомотиве» в матче против «Ювентуса» лидерами были три своих воспитанника, доросших в клубе до уровня сборной – Миранчук, Баринов и Жемалетдинов. В «Зените», несмотря на то, что клуб с огромным отрывом лидирует в споре кошельков российской премьер-лиги, таких просто нет.

И в ближайшей перспективе не предвидится.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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