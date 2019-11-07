В Москве сотрудников опеки, отдавших двоих мальчиков на воспитание отцу-педофилу, обвиняют в халатности

Спустя восемь месяцев после задержания московского репетитора, 60-летнего Сергея Воинцева, которого обвиняют в изнасиловании двоих приемных сыновей, следствие добралось и до органов опеки.

- Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ «Халатность». По версии следствия, сотрудники отдела социальной защиты населения района Отрадное Москвы ненадлежащим образом исполняли свои обязанности при установлении опеки в отношении двух несовершеннолетних, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Обвинение пока никому не предъявлено. Сейчас следователи опрашивают подозреваемых. Напомним, одинокому мужчине удалось оформить опеку дважды. Первого семилетнего мальчика он взял в 2016-м году в одном из интернатов ЦФО, а потом спустя год вернул с формулировкой: «не сошлись характерами». Второго мальчика под опеку Воинцев взял в 2018-м году. Этого ребенка у педофила изъяли сотрудники полиции. К тому времени о сексуальном насилии психологам интерната всю правду рассказал первый из пострадавших мальчишек.

С первых дней всех волновал один вопрос: как одинокий мужчина, который никогда не был женат и официально нигде не работал (зарабатывал частными уроками на дому) , сумел получить разрешение на опеку. В свое оправдание представители социальных служб сразу заявили, мол потенциальный папаша был очень настойчив. Это действительно так. За отказы Воинцев заваливал директоров интернатов жалобами, прислал заявления в прокуратуру и другие ведомства. Но по идее такая нездоровая настойчивость должна была только насторожить сотрудников опеки. Но те действовали по принципу: получите ребенка и оставьте нас в покое.

Сам Воинцев сейчас находится в СИЗО. В ближайшее время начнутся судебные слушания. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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60-летний Сергей Воинцев сумел оформить опеку над двумя мальчиками будучи одиноким и официально безработным [эксклюзив kp.ru]