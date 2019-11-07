2019-11-07T15:58:38+03:00
Экономика

Сергей Степашин: Не надо будоражить людей! Они за ремонт ветхого жилья платить не будут

Председатель Общественного совета Минстроя России, глава Наблюдательного совета Фонда ЖКХ - в эфире Радио «Комсомольская правда»
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сергей СтепашинСергей СтепашинФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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«Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан. С такой инициативой выступает Минстрой...» Эта информация, а - точнее, дезинформация, которая с утра находится в топе новостей, не на шутку встревожила россиян. За разъяснениями я обратился к экс-премьеру Сергею Степашину...

- Сергей Вадимович, такие вот странные новости... Что якобы теперь граждане сами будут платить за изношенное (ветхое) жилье. То есть, за его ремонт...

- Да нет. Ни за какое изношенное жилье сами граждане платить не будут, для этого есть фонд.

- Фонд ЖКХ.

- Да. Второе. В новом законе, который примут, видимо, до конца года, такой категории, как ветхое жилье, не будет. Будет только аварийное жилье.

- А что это меняет?

- Механизм - такой... Исследует комиссия дом, признает его аварийным, и он подпадает под соответствующий закон, согласно которому деньги на переселение из аварийного жилья дает фонд ЖКХ на 98% - то есть, бюджет страны, ну, и 2-3% - регионы.

Так что эти сведения (о том, что дома со степенью изношенности более 70% предлагается ремонтировать за счет граждан.- А.Г.) - не верны. Это, видимо, либо устаревшая информация, либо неточная. Можешь так прямо и написать.

- Скажите, а что изменится от того, что ветхое жилье переименуют в аварийное?

- Если ветхое жилье признается аварийным, то есть, - износ больше 70%, значит, там жить нельзя. Для этого есть специальные комиссии. Если дом еще пригоден для того, чтобы и после капремонта в нем жить – есть же и такие здания – это совершенно другая история.

- И еще такая цифра фигурирует. Что у нас якобы ветхого аварийного жилья 25 миллионов квадратных метров по всей России.

- Не знаю, кто посчитал эти 25 миллионов... Я бы к этим цифрам относился весьма аккуратно. Как председатель Общественного совета Минстроя России.

- И - председатель Наблюдательного совета фонда ЖКХ.

- Совершенно верно.

- А сколько у нас тогда аварийного?

- На сегодняшний день нам нужно переселить 536 тысяч человек из жилья аварийного. (Это то жилье, что признано таковым на 1 января 2017 года.)

- А в квадратных метрах?

- Нам люди важны, а не метры...

Но цифра сегодня увеличивается. Во-первых, жилье стареет, во-вторых, в течение года работа нашего фонда была приостановлена, потому что возникла дилемма – продлевать ли эту программу или нет?

Владимир Путин принял решение – до 2026 года работу фонда продлить, выделить деньги и переселять людей. Нравится это Минфину и борцам с инфляцией или нет, это - решение президента.

- И еще раз давайте четко заявим нашим гражданам, что за их счет их старое жилье, которое было ветхим, и теперь станет аварийным, ремонтироваться не будет?

- Нет. Не надо будоражить людей! Они за ремонт ветхого жилья платить не будут. А из аварийного мы будем их переселять. Это жилье не ремонтируется. Все!

- Значит, граждане не будут из своего кармана платить?

- Не будут.

- Все за счет государства.

- Да.

- Спасибо.

Сергей Степашин: «Не надо будоражить людей! Они за ремонт ветхого жилья платить не будут»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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